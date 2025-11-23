logo
Beker dobio dijete sa 23 godine mlađom suprugom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Boris Beker ponovo postao otac, njegova supruga Lilijan je 23 godine mlađa od njega i objavili su lijepe vijesti na društvenim mrežama.

Beker dobio dijete sa 23 godine mlađom suprugom Izvor: chuhmann Alexander / Action Press / Profimedia

Boris Beker postao je otac po peti put. Ima petoro djece sa četiri različite žene. Na današnji dan napunio je 58. godina, a objavio je da je 21. novembra dobio dijete sa sadašnjom suprugom Lilijan de Karvaljo.

"Dobro došla na svijet Zoi Vitorija Beker", napisao je Beker uz fotografiju sa rukom svoje ćerke.

Ko su sve djeca Borisa Bekera? Iz prvog braka sa Barbarom Feltus ima dvoje djece - sina Nou (rođen 1994. godine) i Elijasa (1999. godište), a do razvoda je došlo kada je ona saznala da je prevario sa Ruskinjom Anđelom Ermakovom. Upravo sa njom ima ćerku Anu (rođena 2000. godine).

Drugi brak imao je sa Lili Kersenberg i 2010. godine je na svijet došao Amadeus. Sada se porodila i Lilijan i postao je otac ponovo.

Ko je Lilijan de Karvaljo?

Nova supruga Borisa Bekera je Lilijan de Karvaljo Montero. Po struci je politički analitičar i govori pet jezika. Sa Borisom se venčala u septembru 2024. godine. Rođena je u Africi, tačnije u Sao Tome i Principu, ali je odrasla u Rimu gdje je diplomirala.

Ona je bila uz Borisa kada je osuđen na zatvorsku kaznu, nije ga ostavila ni u najtežim momentima, pa su se vjenčali poslije njegovog izlaska iz zatvora.

Boris Beker

