Boris Beker: "Ko smo mi da kažemo Novaku Đokoviću kad da se penzioniše?"

Boris Beker govorio je o Novaku Đokoviću i njegovom potencijalnom odlasku u penziju.

Novak Đoković je osvajanjem olimpijske medalje u Parizu, može se reći, zaokružio karijeru. Najbolji teniser svih vremena, sada stremi ka 25. grend slem tituli, ali i da do nje ne dođe, ono što je učinio za "bijeli sport" ostaće zauvijek upamćeno. Ipak, tema koja je nezaobilazna od prošlog ljeta je penzija Novaka Đokovića, posebno nakon što su dvojica njegovih najvećih rivala okačila reket o klin (Rafael Nadal i Rodžer Federer).

Pitanja o odlasku u penziju sve su intenzivnija, pa to i srpskog tenisera pomalo nervira. Zato je njegov bivši trener Boris Beker riješio da opravda najboljeg svih vremena. Pa je jasno stavio do znanja šta misli o Srbinu i njegovoj igri, čak i u poznim igračkim godinama.

"Vjerujem da je njegova figura ključna za današnji tenis. On je uzor i pokazuje mladima posvećenost potrebnu da bi se stiglo do vrha, ali i ostalo tamo. On i dalje juri ka 25. grend slem, stigao je do polufinala sva četiri grend slem turnira ove godine i osvojio je dva turnira", pojasnio je Đoković u razgovori za "Gardijan".

"Ko smo mi da kažemo Novaku kada treba da se penzioniše? Prije neki dan sam čuo da želi da igra na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. Neka ga. Potreban nam je. Svako ko je igrao protiv Novaka Đokovića izgubio je mnogo novca u posljednjih 20 godina. Tako da se nikada ne bih kladio protiv Novaka."

Šta je Beker rekao o rivalstvu Alkaraza i Sinera?

Nakon što su dvojica od trojice tenisera iz "velike trojke" napustila teren, na scenu su stupili mladi igrači. Sada primat uzimaju Janik Siner i Karlos Alkaraza koji su na gotovo svim grend slem turnirima pokazali nevjerovatne sposobnosti. Ujedno, njih dvojica su jedini osvajači velikih turnira u ovoj godini, pa ako dosad nije bilo jasno - oni će dominirati teniskom scenom u narednom periodu.

"Malo je neobično, ali oni su uzori... divno je što imaju tu hemiju na terenu i van njega. Naša generacija je bila drugačija. Nismo imali društvene mreže. Imali smo druge kvalitete."

"U ovom takmičarskom svijetu, zaista cijenim ponašanje Janika i Karlosa. Razgovaram sa njima, ali je važno i to da se oni ne ustručavaju da razgovaraju sa nama, bivšim šampionima", zaključio je Boris Beker.

