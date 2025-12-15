logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Manaskov udario trenera Ohrida pa završio u policiji, makedonski mediji pominju i sukob dva Srbina!

Manaskov udario trenera Ohrida pa završio u policiji, makedonski mediji pominju i sukob dva Srbina!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Haos poslije makedonskog derbija između Ohrida i Pelistera.

Sukob poslije meča Ohrid Pelister Dejan Manaskov priveden Izvor: JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometaši Ohrida slavili su 29:25 protiv Pelistera, a derbi makedonskog prvenstva završen je haosom i sukobom igrača gostujuće ekipe sa stručnim štabom domaćina.

Nakon trijumfa ekipe Borisa Rojevića proključalo je u dvorani "Biljanini izvori", a bivši reprezentativac Makedonije Dejan Manaskov je priveden zbog napada na pomoćnog trenera Ohrida Krstu Andonovskog.

Policija u Ohridu saopštila je da je rukometaš Pelistera poslije saslušanja pušten i protiv njega je podnesen prekršajni nalog.

"Dana 14. decembra 2025. godine u 20:20 časova, u Sektoru unutrašnjih poslova Ohrid priveden je D.M. (33), rukometaš iz Skoplja, član rukometnog kluba iz Bitolja. On je, po završetku rukometne utakmice koja je danas odigrana u sportskoj hali ‘Biljanini Izvori’ u Ohridu, prilikom međusobnog pozdravljanja igrača, fizički napao K.A., pomoćnog trenera domaćeg – ohridskog rukometnog kluba. Nakon potpunog rasvetljavanja događaja, protiv napadača biće podnesena odgovarajuća prijava“, izjavio je portparol Sektora unutrašnjih poslova Ohrid, Stefan Dimoski", prenio je "gol.mk".

Klub iz Bitolja potvrdio je da je Manaskov bio u policiji, ali su istakli da on nije priveden, već da je bio na informativnom razgovoru.

"Rukometaš Eurofarm Pelistera Dejan Manaskov je pozvao na informativni razgovor u SUP Ohrid, nakon čega je pušten kući i ovim putem želimo da demantujemo medijske natpise da je naš rukometaš priveden“, naveli su iz Pelistera.

Makedonski mediji u međuvremenu su objavili i da je tokom haosa poslije nedjeljne utakmice došlo do sukoba dvojice Srba – trenera Ohrida Borisa Rojevića i rukometaša Pelistera Bogdana Radivojevića, ne navodeći detalje navodnog sukoba bivšeg selektora Srbije i reprezentativca Srbije.

Makedonski „Ohrid Sport“ objavio je i da su igrači Pelistera poslije poraza polupali vrata na gostujućog svlačionici, te da su gostujući navijači izazvali incidente na gradskim ulicama u Ohridu i napali nekoliko građana ovog grada.

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC