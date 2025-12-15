Manaskov udario trenera Ohrida pa završio u policiji, makedonski mediji pominju i sukob dva Srbina!

Haos poslije makedonskog derbija između Ohrida i Pelistera.

Rukometaši Ohrida slavili su 29:25 protiv Pelistera, a derbi makedonskog prvenstva završen je haosom i sukobom igrača gostujuće ekipe sa stručnim štabom domaćina.

Nakon trijumfa ekipe Borisa Rojevića proključalo je u dvorani "Biljanini izvori", a bivši reprezentativac Makedonije Dejan Manaskov je priveden zbog napada na pomoćnog trenera Ohrida Krstu Andonovskog.

Policija u Ohridu saopštila je da je rukometaš Pelistera poslije saslušanja pušten i protiv njega je podnesen prekršajni nalog.

"Dana 14. decembra 2025. godine u 20:20 časova, u Sektoru unutrašnjih poslova Ohrid priveden je D.M. (33), rukometaš iz Skoplja, član rukometnog kluba iz Bitolja. On je, po završetku rukometne utakmice koja je danas odigrana u sportskoj hali ‘Biljanini Izvori’ u Ohridu, prilikom međusobnog pozdravljanja igrača, fizički napao K.A., pomoćnog trenera domaćeg – ohridskog rukometnog kluba. Nakon potpunog rasvetljavanja događaja, protiv napadača biće podnesena odgovarajuća prijava“, izjavio je portparol Sektora unutrašnjih poslova Ohrid, Stefan Dimoski", prenio je "gol.mk".

Klub iz Bitolja potvrdio je da je Manaskov bio u policiji, ali su istakli da on nije priveden, već da je bio na informativnom razgovoru.

"Rukometaš Eurofarm Pelistera Dejan Manaskov je pozvao na informativni razgovor u SUP Ohrid, nakon čega je pušten kući i ovim putem želimo da demantujemo medijske natpise da je naš rukometaš priveden“, naveli su iz Pelistera.

Makedonski mediji u međuvremenu su objavili i da je tokom haosa poslije nedjeljne utakmice došlo do sukoba dvojice Srba – trenera Ohrida Borisa Rojevića i rukometaša Pelistera Bogdana Radivojevića, ne navodeći detalje navodnog sukoba bivšeg selektora Srbije i reprezentativca Srbije.

Makedonski „Ohrid Sport“ objavio je i da su igrači Pelistera poslije poraza polupali vrata na gostujućog svlačionici, te da su gostujući navijači izazvali incidente na gradskim ulicama u Ohridu i napali nekoliko građana ovog grada.