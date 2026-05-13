Kristijano Ronaldo zanijemio od šoka: Deset sekundi prije kraja ostao bez titule

Kristijano Ronaldo i njegov Al-Nasr nevjerovatno ostali bez titule u velikom derbiju Saudijske Arabije protiv Al-Hilala.

Izvor: Yo AlfonsoR10

Portugalski superstar Kristijano Ronaldo (41) se teško sabrao poslije šokantnog kiksa svog tima Al-Nasr u saudijskom derbiju protiv Al-Hilala. Doslovno je 10 sekundi bilo potrebno da njegova ekipa izdrži i da osvoji prvu titulu od kada je u klubu, ali se dogodio nevjerovatan kiks golmana Benta (26) iz Brazila. Lopta je išla ka njegovom petercu iz auta, a on se sudario sa saigračem i sam je ubacio u mrežu.

Na taj način, Al-Nasr nije ostvario pobjedu koja mu je bila potrebna da osvoji prvu titulu od 2019. godine. Ronaldo će morati da još sačeka, ali je sa saigračima i dalje u dobroj poziciji. Njegov tim ima pet bodova više u odnosu na drugoplasirani Al-Hilal, uz odigranu utakmicu više. Al-Hilal igra zaostalu utakmicu 16. maja protiv osmoplasiranih Neoma kod kuće, a u posljednjem kolu, 21. maja, obje ekipe će istovremeno na teren (od 20 časova).

Te večeri sve će biti u rukama Ronalda i saigrača i ako pobjede 15-plasirani Damak kod kuće, postaće prvaci. Ako ekipe budu izjednačene na kraju, u prednosti će biti Al-Hilal zbog boljeg međusobnog skora i pobjede 3:1 u prvom meču ove sezone prije šokantnog remija u utorak uveče.

Pogledajte koliko je Ronaldu teško palo to što nije postao šampion. Od dolaska u Saudijsku Arabiju, za četiri odigrane sezone osvojio je jedan trofej sa Al-Nasrom, arapski kup šampiona 2023, takmičenje koje okuplja najbolje arapske timove.

Ove sezone Ronaldo je dao 26 golova u prvenstvu Saudijske Arabije i popravio je golgeterski učinak iz prošle sezone "Saudi Pro lige" (25 golova).

