"Zbog toga su nas ljudi poredili": Leo Mesi progovorio o odnosu sa Kristijanom Ronaldom

Lionel Mesi javno je pričao o svom odnosu sa Kristijanom Ronaldom i rivalitetu koji su imali njih dvojica u karijeri.

Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo obilježili su jednu epohu fudbala. Njihovi okršaji u Španiji privlačili su ogromnu pažnju, mečevi Barselone i Real Madrida gledali su se u cijelom svijetu posebno zbog njih. Kakav je njihov odnos bio tada, kakav je sada? O tome je pričao upravo Argentinac.

"To što se dogodilo među nama je prelijepo sportsko rivalstvo. Nešto prirodno u svijetu fudbala. Bio sam u Barseloni, on u Realu i takmičili smo se kako kao članovi timova, tako i individualno. Zbog toga su nas ljudi često poredili", rekao je Mesi.

Tvrdi da je među njima uvijek postojalo poštovanje, kako na samom terenu tako i van.

"Naš odnos je uvijek bio dobar i pun poštovanja. Sve što se dešavalo bilo je vezano sport. Ništa nije bilo lično. Nismo se sastajali često osim na mečevima ili na nekim ceremonijama za nagrade. Uvijek smo bili u dobrim odnosima. Sada smo u drugačijoj životnoj fazi, ali sve što je bilo između nas je prelijepo sportsko rivalstvo", zaključio je Mesi.