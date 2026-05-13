Kristijano Ronaldo zasad bez titule u Saudijskoj Arabiji zbog nevjerovatnog kiksa golmana

Al-Nasr sekunde dijelile do pobjede u derbiju protiv Al-Hilala i do titule. Međutim, golman Bento je nevjerovatno kiksnuo i donio bod ekipi Sergeja Milinković-Savića.

Izvor: X.com/FOXSoccer/AP Photo/Chan Long Hei

U velikom derbiju saudijske lige, Al-Nasr je ispustio pobijedu protiv Al-Hilala (1:1), poslije neverovatnog kiksa golmana Benta. Brazilac je u sudaru sa saigračem praktično ubacio loptu u svoj gol, i to poslije izvođenja protivničkog auta. Teško je opisati šta je uradio čuvar mreže plaćen čak 18 miliona evra Atletiko Pranaenseu prije dvije godine. Da nije i da je ostalo 1:0, Al-Nasr bi sinoć postao šampion. Pogledajte:

BIG MISTAKE BY THE KEEPER COSTS AL NASSR THE TITLE pic.twitter.com/nJLV1iyTBd — FOX Soccer (@FOXSoccer)May 12, 2026

Ovom greškom, Bento je izbio svom timu iz ruku dva od tri boda i sada je na vrhu tabele razlika između dva tima pet bodova, s tim da Al-Hilal ima odigranu utakmicu manje. Do kraja je ostalo da Al-Nasr na čelu sa Kristijanom Ronaldom (41) odigra još jedan meč, protiv Damaka kod kuće 21. maja i ako pobijedi - postaće šampion. Do tada, Al-Hilal Sergeja Milinković-Savića (31) odigraće zaostali meč protiv Neoma 16. maja i ako pobijedi smanjiće razliku na dva boda, a onda će u posljednjem kolu iščekivati čudo na meču Al-Nasra i igrati za pobjedu protiv Al-Fajhe u gostima.

Al-Nasr nije bio šampion Saudijske Arabije u ovoj deceniji, bez obzira na činjenicu da je Ronaldo stigao u tim još 2023. Posljednja titula stigla je u klupske vitrine 2019. i nije bilo nove iako su u međuvremenu u tim stigli brojni asovi. Trenutno uz Ronalda igraju Žoao Feliks (26), Kingsli Koman (29), Sadio Mane (34) i Marcelo Brozović (33), a trener je Žorž Žezus (71).

Ronaldo je i u 42. godini među vodećim strijelcima lige sa 26 postignutih golova.

Sa druge strane, Al-Hilal je od te 2019. osvojio četiri od šest titula, a aktuelni prvak je i dalje Al-Itihad, koji je prošle sezone postao šampion sa osvajačem Zlatne lopte Karimom Benzemom (38) kao prvom zvijezdom. On je u međuvremenu početkom februara prešao u Al-Hilal kod Sergeja Milinković-Savića i još ima šansu da ponovo postane šampion. Ipak, i poslije ovog šokantnog remija u derbiju, teško je vidjeti da će Ronaldo i saigrači propustiti ogroman zicer za titulu u posljednjem kolu. Rival će im biti trenutno 15. tim tabele saudijske lige.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)