Šta je tajna dugovječnosti Kristijana Ronalda? Izbacio je iz ishrane jednu namirnicu

Kristijano Ronaldo ima posebnu dijetu koja mu je pomogla da bude ovako dugovječan i da u 41. godini čeka Svetsko prvenstvo.

Kristijano Ronaldo u 41. godini i dalje igra fudbal i čeka Svjetsko prvenstvo 2026. na kome će sa Portugalom probati da prvi put u karijeri osvoji Mundijal. A tajna njegove dugovječnosti je u pripremi, ishrani i načinu života.

Bivši privatni kuvar portugalskog fudbalera otkrio je da je Kristijano iz ishrane izbacio nekoliko stvari, a između ostalog i mlijeko kako bi omogućio da mu tijelo bude u top formi i u petoj deceniji.

"Dugovječnost i vrhunske izvedbe ne događaju se slučajno. One se grade svakodnevnim, praktičnim oporavkom. To nije tajna. To je rutina", rekao je nedavno Kristijano Ronaldo.

Šta kaže Kristijanov kuvar?

Nekadašnji kuvar Kristijana Ronalda Đorđo Barone je istakao da ne može da razumije zašto ljudi piju mlijeko i da je logično što ga je jedan vrhunski sportista izbacio iz upotrebe.

"Bez mlijeka. Ljudi su jedina bića koja piju mlijeko drugih životinja. Nijedna druga životinja ne pije mlijeko nakon trećeg mjeseca života. Telad prestaje da pije mlijeko s tri mjeseca starosti. Životinje ne piju mlijeko drugih vrsta. To u prirodi ne postoji. Samo ljudi nastavljaju da piju mleko s 30, 40, 50 i 60 godina, a po mom mišljenju to je pogrešno. Sisamo majčino mlijeko, kao i psi, vukovi, krave i magarci. To je normalno. Nakon dobi u kojoj se doji to nije normalno. To je protiv prirode", rekao je Đorđo Barone.

Kako se hrani Kristijano Ronaldo?

Ronaldo provodi preko četiri sata dnevno trenirajući, a hrani se tako što unosi šest manjih obroka dnevno. Spustio je procenat masti u tijelu na sedam odsto, a uglavnom jede niskomasne i visokoproteinske namirnice. Voli piletinu, avokado, svježu ribu, salatu, cijele žitarice i svježe voće.

"Ishrana Kristijana Ronalda je uravnotežena. Jede od svega pomalo, ali uvijek zdravo. Doručak bi, na primjer, bio avokado s kafom i jajima, bez šećera. Apsolutno bez šećera. Ručak može biti piletina, riba i uvijek povrće. Ako mu trebaju ugljeni hidrati, dobija ih iz povrća, tako da mu ne treba ništa od brašna. Ništa poput tjestenine, hljeba i slične hrane. Uveče jede laganu hranu, obično ribu ili meso u obliku fileta, uvijek uz povrće", objasnio je Barone.

