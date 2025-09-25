logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo vs. Željezničar: Legende oba kluba najavili derbi! "Samo bez incidenata"

Sarajevo vs. Željezničar: Legende oba kluba najavili derbi! "Samo bez incidenata"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

"Najvažnije da sve prođe u sportskom duhu, bez incidenata, kako i dolikuje Sarajevu", poručile legende Želje i Sarajeva.

Haris Škoro Mirza Kapetanović najavili sarajevski derbi Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uoči predstojećeg sarajevskog derbija, legende oba kluba, Haris Škoro (Željezničar) i Mirza Kapetanović (FK Sarajevo), na pres-konferenciji Simposara 2025 dali su svoje viđenje predstojeće utakmice, koja se igra u subotu na "Grbavici" u okviru devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

“Derbi je uvijek neizvjestan, bez obzira na formu. Željo je možda u maloj prednosti jer igra kući i ima dobar start sezone, ali derbi je derbi – nikad se ne zna,” rekao je Škoro, koji je ostavio dubok trag i u internacionalnim klubovima, prvenstveno italijanskom Torinu.

S druge strane, Kapetanović je istakao da Sarajevo nije najbolje otvorilo sezonu, ali vjeruje u povratak forme.

“Mislim da smo se konsolidovali protiv Veleža i idemo u derbi s više samopouzdanja. Najvažnije mi je da sve prođe u sportskom duhu, bez incidenata, kako i dolikuje Sarajevu.”

Obojica su izrazila nadu da će atmosfera na stadionu biti dostojna jednog velikog grada, s fer navijanjem i bez ekscesa.

“U moje vrijeme, osam momaka iz juniorskog pogona Sarajeva igralo je u prvom timu. Danas toga nema. Ako želimo dugoročni kvalitet, moramo se vratiti radu s mladima,” dodao je Kapetanović.

Derbi, zakazan za subotu, svakako će biti jedan od ključnih sportskih događaja u okviru Simposara, a bivši asovi i gosti simpozijuma će biti među prisutnima na tribinama.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Željezničar FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC