Sarajevo vs. Željezničar: Legende oba kluba najavili derbi! "Samo bez incidenata"

"Najvažnije da sve prođe u sportskom duhu, bez incidenata, kako i dolikuje Sarajevu", poručile legende Želje i Sarajeva.

Uoči predstojećeg sarajevskog derbija, legende oba kluba, Haris Škoro (Željezničar) i Mirza Kapetanović (FK Sarajevo), na pres-konferenciji Simposara 2025 dali su svoje viđenje predstojeće utakmice, koja se igra u subotu na "Grbavici" u okviru devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

“Derbi je uvijek neizvjestan, bez obzira na formu. Željo je možda u maloj prednosti jer igra kući i ima dobar start sezone, ali derbi je derbi – nikad se ne zna,” rekao je Škoro, koji je ostavio dubok trag i u internacionalnim klubovima, prvenstveno italijanskom Torinu.

S druge strane, Kapetanović je istakao da Sarajevo nije najbolje otvorilo sezonu, ali vjeruje u povratak forme.

“Mislim da smo se konsolidovali protiv Veleža i idemo u derbi s više samopouzdanja. Najvažnije mi je da sve prođe u sportskom duhu, bez incidenata, kako i dolikuje Sarajevu.”

Obojica su izrazila nadu da će atmosfera na stadionu biti dostojna jednog velikog grada, s fer navijanjem i bez ekscesa.

“U moje vrijeme, osam momaka iz juniorskog pogona Sarajeva igralo je u prvom timu. Danas toga nema. Ako želimo dugoročni kvalitet, moramo se vratiti radu s mladima,” dodao je Kapetanović.

Derbi, zakazan za subotu, svakako će biti jedan od ključnih sportskih događaja u okviru Simposara, a bivši asovi i gosti simpozijuma će biti među prisutnima na tribinama.

