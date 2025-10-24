logo
Navijač Zrinjskog pronađen mrtav u Majncu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Jedan navijač HŠK Zrinjski preminuo je u četvrtak u Majncu prije utakmice drugog kola Konferencijske lige.

Navijač HŠK Zrinjski pronađen mrtav u Majncu? Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Ovu vijest objavio je mostarski "Bljesak.info".

Prema njihovim nezvaničnim saznajima, tijelo mladića pronađeno je u stanu u njemačkom gradu, a prema prvim informacijama riječ je o navijaču iz Rame koji je došao da podrži "plemiće" na evropskom gostovanju.

Zato su "Ultrasi" utakmicu protiv Majnca počeli minutom šutnje.

Njemačka policija provodi istragu, a više informacija o uzroku smrti biće poznato nakon zvaničnog saopštenja.

Takođe, u Frankfurtu su najvjerovatnije pristalice Ajntrahta napale mostarske navijače koji su se vraćali sa gostovanja u Majncu, a na samim tribinama u Majncu istaknut je transparent "Uništiti ustaše - živjeli partizani".

Inače više od 3.000 navijača Zrinjskog prisustvovalo je sinoćnjoj utakmici u kojoj je njemački klub slavio minimalnim rezultatom iako su gosti iz Mostara sat vremena imali igrača manje.

(MONDO)

