Navijači Zrinjskog napadnuti u Njemačkoj: 50 maskiranih osoba upalo u voz, uslijedila je brutalna tuča

Prema navodima njemačke policije, "došlo je do kratkog, ali žestokog fizičkog sukoba", a u toku je istraga da li se radi o pristalicama Ajntrahta iz Frankfurta.

Izvor: Malte Ossowski / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Na željezničkoj stanici u frankfurtskom naselju Niderad, u noći između četvrtka i petka, brutalno su napadnuti navijači fudbalskog kluba Zrinjski iz Mostara, pišu njemački mediji. Oko 50 maskiranih osoba upalo je u voz, a policija istražuje da li se radi o pristalicama Ajntrahta iz Frankfurta.

Kako je saopštila savezna policija u petak ujutru, incident se dogodio između 1 i 2 sata poslije ponoći. Oko 150 navijača Zrinjskog nalazilo se na stanici nakon što je njihov tim prethodno u četvrtak uveče igrao utakmicu Konferencijske lige protiv Majnca (0:1).

Prema izvještaju, 50 nepoznatih osoba obučeno u crno i sa maskama na licu upalo je u voz koji je upravo pristizao na stanicu. Prema navodima policije, "došlo je do kratkog, ali žestokog fizičkog sukoba" koji je trajao oko jednog minuta. Nakon toga, napadači su pobjegli. Policija je za njemački medije saopštila da su napadači tokom napada prelijepili sigurnosne kamere u vozu naljepnicama sa simbolima Ajntrahta.

Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia

Policija pokrenula istragu

Kada su policijske snage stigle na lice mesta, u vozu su se nalazili samo navijači mostarskog kluba. Voz je zatim, uz policijsku pratnju, nastavio vožnju ka glavnoj željezničkoj stanici u Frankfurtu. Savezna policija je već pokrenula istragu i pozvala svjedoke da se jave.

Prozivke

Izvor: Max Maiwald / DeFodi Images / Profimedia

Podsjetimo, navijači Majnca tokom utakmice okačili su transparent na kojem je pisalo "Smash (uništiti) ustaše - živjeli partizani", dok su u najavi utakmice njemački mediji pisali o "fudbalskom patuljku iz BiH". Na sve ovo Mostarci su im odgovorili odličnom partijom, ali su ipak upisali poraz. Više od sat vremena fudbaleri Zrinjskog igrali su sa igračem manje, ali su i te kako namučili favorizovanog protivnika.

Mostarce je u Majncu bodrila velika grupa navijača, njih više od 3000.