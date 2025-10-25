Utakmicu Zrinjskog gledalo najviše navijača u Konferencijskoj ligi!

Duel Majnca i Zrinjskog najposjećeniji u drugom kolu Konferencijske lige.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Zrinjski nije uspio da izbjegne poraz u rekordnoj 89. utakmici u Evropi protiv njemačkog Majnca, ali je pokazao da nije "fudbalski patuljak", kako je Mostarce okarakterisao "Bild".

U okviru drugog kola Konferencijske lige, mostarski "plemići" su u četvrtak uveče u Majncu minimalno poraženi od istoimenog domaćina, iako su skoro sat vremena igrali sa fudbalerom manje u polju.

Upravo duel Majnca i Zrinjskog bio je najposjećeniji meč drugog kola sa 30.200 navijača na "Meva areni" u Majncu.

Drugi na listi je okršaj Rapida i Fiorentina koji je sa tribinama pratio 24.641 gledalac, a na trećem mjestu je duel Kristal Palasa i AEK-a iz Larnake koji je uživo gledalo 23.038 gledalaca. Granicu od 20 hiljada gledalaca prebacili su Strazbur i Jagjelonija sa posjetom od 21.748 gledalaca, te atinski AEK koji je dočekao Aberdin pred 20.921 gledaocem.

Zrinjski ipak neće po dobrom pamtiti gostovanje Majncu, ne samo zbog poraza, već i zbog svega što se dešavalo mimo terena.

Navijači Majnca tokom utakmice su istakli transparent "Smash ustaša – živjeli partizani", a potom su u noći između četvrtka i petka navijači Zrinjskog napadnuti na na željezničkoj stanici u frankfurtskom naselju Niderad.

U petak je objavljena i informacija da je jedan navijač Zrinjskog preminuo prije same utakmice. On je pronađen mrtav u stanu u Majncu, a prema prvim informacijama riječ je o navijaču iz Rame koji je došao da podrži "plemiće" na evropskom gostovanju. Zato su "Ultrasi" utakmicu protiv Majnca počeli minutom šutnje.