Vinko Marinović priznao greške nakon poraza u Mostaru: Igor Štimac nahvalio sve aktere

Zrinjski je slavio 2:1 protiv Borca u derbiju. Igor Štimac oduševljen prikazanom igrom, Marinović priznao da su greške presudile rezultat.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Nakon velikog derbija 12. kola Premijer lige BiH između Zrinjskog i Borca u Mostaru, više razloga za zadovoljstvo imao je trener „plemića“ Igor Štimac. Njegovi izabranici slavili su sa 2:1 golovima Mateja Šakote i Nemanje Bilbije.

Borac je oba gola primio na samom startu prvog, odnosno drugog poluvremena, a upravo se na to osvrnuo šef stručnog štaba Banjalučana Vinko Marinović na početku svog izlaganja za Arenu Sport.

„Zaista je nevjerovatno da smo i prvi gol i drugi dobili na otvaranju sa jednim nevjerovatnim greškama što u ovakvom derbiju sigurno odlučuje utakmicu. Mislim da smo bez obzira na to imali igru i dovoljan broj šansi da možda dođemo do izjednačenja, ali nažalost nismo“, rekao je Marinović.

Pred ekipom Borca je sada meč Kupa BiH u kojem će gostovati u Kruševu, nakon čega slijedi Sloga pred domaćom publikom, gostovanje na Koševu, a onda ponovo Zrinjski u zaostaloj utakmici.

„Već u srijedu je Kup, nemamo mnogo vremena. Dolazi nam poslije toga i Sloga, ali dobro takvo je prvenstvo. Idemo sa tom utakmicom Kupa da ostvarimo prolaz u sljedeće kolo.“

"Borac i Zrinjski iznad ostalih"

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Igor Štimac je pohvalio sve aktere večerašnje utakmice te poručio da svi mogu biti ponosni na ovaj meč.

„Svi akteri mogu biti ponosni na večerašnju utakmicu i kompletna Bosna i Hercegovina. Obje ekipe su prezentovale vrhunski fudbal, bespoštednu borbu. Bilo je svega, predivnih akcija, krasnih golova divnih odbrana. Sve što treba da sadrži jedna utakmica koja treba privući gledatelje na stadione. Dokazali smo večeras da smo mi i Borac iznad onog ostalog što imamo u ligi, uz Želju i Sarajevo, ali ipak Borac i Zrinjski...“, rekao je Štimac.

Na pitanje šta možemo očekivati od Zrinjskog u narednom periodu, Štimac je poručio:

„Možemo očekivati isti ritam, istu energiju i želju. Evo vidjeli ste, samo tri dana nakon evropske utakmice, ponovo jedna kvalitetna količina energije koju su prezentovali naši igrači. Nisu posustali ni u jednom trenutku. Mislim da smo kvalitetno rotilari sa svježinom sa klupe i da nam je to dalo određene učinke u pravim trenucima. Za Borac smo znali da imaju kvalitetne pojedince, da su jaki sa posjednom sa sredinom terena i da ćemo imati problema u određenim trenucima kao što je to i bilo. Još jednom bi čestitao svim trenerima, ekipama i igračima koji su sudjelovali večeras u jednoj dobroj utakmici.“