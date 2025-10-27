logo
Legendarni napadač Borca o nadimku "Fišer": To je jedna stvar koju sam teško prebolio...

Legendarni napadač Borca o nadimku "Fišer": To je jedna stvar koju sam teško prebolio...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Muhamed Ibrahimbegović "Fišer" objasnio je kako je u Banjaluci dobio nadimak po kojem je postao poznat.

Legendarni napadač Borca o nadimku "Fišer": To je jedna stvar koju sam teško prebolio... Izvor: Screenshot

Legendarni centarfor je tokom karijere postao jedini fudbaler banjalučkog kluba, koji je postigao iznad 50 golova (78) u Prvoj ligi Jugoslavije, a i dalje je sa šest pogodaka najbolji strijelac kluba u istoriji evropskih takmičenja.

Bio je i sportski direktor kluba sa Gradskog stadiona 2010. kada su crveno-plavi osvojili Kup Bosne i Hercegovine, a godinu kasnije i šampionsku titulu, prvu u Premijer ligi BiH.

U intervjuu za "Glas Srpske", otkrio je zašto je dobio nadimak po kojem je mnogo poznatiji.

"Prije 53 godine, tačnije 1972. na Islandu u Rejkjaviku meč za prvaka svijeta u šahu igrali su Boris Spaski iz Sovjetskog Saveza i Robert Bobi Fišer (SAD). Svi su naravno navijali za Spaskog, koji je dolazio iz komunističke zemlje, a ja sam rekao da navijam za Fišera. Svi su me u čudu gledali. U inat sam skandirao Bobiju Fišeru i eto ostao mi nadimak", rekao je Ibrahimbegović.

Izvor: MN PRESS

Iako je godinama bio jedan od najboljih napadača Jugoslavije, Ibrahimbegović nije odigrao nijednu utakmicu za reprezentaciju.

"Uvijek sam bio skroman i zadovoljan, ali to je jedna od stvari koje sam teško prebolio. Istina, tada je bilo stvarno dobrih fudbalera, koji su igrali na poziciji centarfora, ali bez obzira na to, vjerujem da sam zaslužio bar jednu šansu", podvukao je "Fišer".

(MONDO)

