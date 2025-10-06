Matej Deket ipak nije najmlađi Borčev debitant – rekord drži zlatni olimpijac Tomo Knez!

VInko Marinović Borčevom omladincu pružio priliku da debituje za seniorski tim sa 16 godina i četiri dana, ali ne smijemo zaboraviti zlatnog olimpijca Tomu Kneza koji ipak drži rekord.

Fudbaleri Borca trijumfovali su u nedjelju uveče nad Rudar Prijedorom (2:0) u krajiškom derbiju, igranom u okviru 10. kola Premijer lige BiH. Osim po pogocima koje su u prvom poluvremenu postigli Stefan Savić i David Vuković, utakmica u gradu na Sani pamtiće se i po debiju 16-godišnjeg Mateja Deketa u crveno-plavom dresu!

Banjalučki vunderkind je prvog oktobarskog dana ugasio 16 svjećica na rođendanskoj torti, a četiri dana kasnije je, kako kaže, ispunio dječački san i upisao prve seniorske minute u voljenom dresu, kada je u Prijedoru ušao u 72. minutu i zamijenio Damira Hrelju.

Tokom TV prenosa, a odmah zatim i na društvenim mrežama, pomenuta je informacija da je sin nekadašnjeg fudbalera Borca Zorana Deketa tako postao "najmlađi debitant u istoriji kluba", međutim, ovom tvrdnjom bismo se ogriješili o jednog zlatnog banjalučkog olimpijca.

Priča o najmlađem igraču koji je odigrao prvi zvanični meč za Borac ipak počinje davne 1953. godine.

Sredinom septembra te godine, tadašnja generacija banjalučkog kluba debitovala je u jugoslovenskom drugoligaškom rangu. Jedinstvenu Drugu ligu FNRJ tada je činilo 10 klubova (Borac, Željezničar, Velež, Zagreb, Šibenik, Branik, Lovćen, Budućnost, Mačva i Napredak), a premijernu utakmicu u ovom rangu takmičenja Borac je odigrao 13. septembra 1953. godine.

Uz Kneza, startnu postavu banjalučkog kluba u toj istorijskoj utakmici u jedinstvenom drugoligaškom takmičenju činili su i Milivoj Cindrić, Vaso Tešanović, Mahmut Ramić, Božidar Jovanović, Vladimir Šijaković, Andrija Jurić, Želimir Marković, Osman Spahić, Enver Hadžiabdić i Ratib Švraka. Na trenerskoj poziciji bio je Aleksandar Mastela.

U Banjaluci je za protivnika imao tim Zagreba. Poražen je rezultatom 1:6, a u ekipi se tada našao i poletarac Tomislav Tomo Knez, u to vrijeme jedan od najtalentovanijih fudbalera ne samo u Bosanskoj Krajini, već i u cijeloj Jugoslaviji.

Rođen devetog juna 1938. godine, Knez je tog dana u dresu Borca na teren istrčao sa navršenih 15 godina, tri mjeseca i četiri dana!

Jasno je, samim tim, da Deket protekle večeri nije ispisao novu stranicu klupske istorije, ali je isto tako jasno da će se u budućnosti tek čuti za njega.

Nesporno je, naime, da se radi o ogromnom fudbalskom talentu koji je već sada na radaru brojnih klubova i skauta. Iako je, po godištu, stariji kadet, Deket već sada igra juniorsku Premijer ligu BiH, i to uz mnogo uspjeha.

U dosadašnjem toku sezone, ova selekcija je pod vođstvom trenera Igora Mirkovića odigrala sedam utakmica, a Deket je za to vrijeme postigao čak osam pogodaka!

Dominantno je Matej odradio i prošlu takmičarsku godinu nastupajući za kadetski tim, koji je pod vođstvom istog stratega na superioran način osvojio titulu bh. šampiona. Nastupio je na 24 utakmice i čak 36 puta zatresao protivničku mrežu.

Za pionirsku reprezentaciju BiH uknjižio je sedam nastupa, postigavši šest pogodaka, dok je za bh. kadete uknjižio tri pogotka na pet mečeva.

KO JE BIO TOMISLAV KNEZ?

Prošavši kompletnu omladinsku školu Borca, Tomislav Knez je sve do 1961. godine bio neizostavni član prvog tima. U pomenutoj drugoligaškoj sezoni, prvoj u klupskoj istoriji, Knez je na 15 utakmica postigao četiri pogotka. Kao već afirmisani fudbaler Borca, bio je član reprezentacije Jugoslavije koja je krajem ljeta 1960. godine osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Rimu.

Posljednja sezona Tomislava Kneza u dresu Borca bila je 1960-1961. Tada je na 20 utakmica poentirao sedam puta i bio jedan od najzaslužnijih za prvi plasman Borca u Prvu ligu Jugoslavije ikad.

Po završetku te takmičarske godine, obukao je dres zagrebačkog Dinama, da bi se, nakon tri sezone u ovom klubu, preselio u Austriju, gdje je i stavio tačku na karijeru. Igrao je za nekoliko tamošnjih klubova, između ostalog i bečki Rapid, sa kojim je 1967. godine.

Branio je i boje Kapfenberga iz istoimenog grada, u kojem i dan-danas živi.

