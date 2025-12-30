logo
UŽIVO, VALENSIJA - PARTIZAN: Crno-bijeli napadaju jedan od najboljih timova Evrolige

Partizan gostuje Valensiji u okviru 19. kola Evrolige.

Partizan i Valensija sastaju se u 20.30 sati u 19. kolu Evrolige. Crno-bijeli pred sobom imaju vrlo težak zadatak pošto gostuju timu koji je na drugom mjestu elitnog takmičenja i ima skor 12-6.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
20:32

Starteri

Partizan: Pejn, Tajrik, Osetkovski, Braun, Bonga

Valensija: Bađio, Montero, Pradilja, Tejlor, Rivers

20:28

Partizan na zagrijavanju

19:23

Svi žele Partizanovog klinca

Košarkaš Partizana Mika Murinen privukao je veliku pažnju na Evropskom prvenstvu u Rigi, potom je stigao u Humsku, a već sad je velika želja nekoliko koledža iz SAD. Trenutno se za Murinena raspituje šest ekipa.

19:21

Pejn: Najvažnije je da nastavimo da igramo zajedno

"Moramo da pogledamo snimke i da vidimo kako možemo da ih zaustavimo. Mislim da je najvažnije da nastavimo da igramo zajedno i da tako možemo da imamo dobru priliku u meču", zaključio je novi igrač Partizana Kameron Pejn.

Izvor: MN PRESS

19:20

Penjaroja: Oni su ekipa koja drži jak ritam

"Valensija je veliki tim i imaju odličnog trenera, tako da me ne iznenađuje zašto imaju ovakve rezultate do sada. Oni su ekipa koja drži jak ritam i imaju mnogo posjeda tokom meča, a takođe šutiraju dosta za tri poena. Uz to, imaju talentovane pojedince koji mogu da napadnu dobrim driblingom, šutnu za tri poena ili udijele pravovremen pas. Što se nas tiče, najvažnije je da pokušamo da iskontrolišemo njihovu tranziciju i kontranapade", istakao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Izvor: MN PRESS

19:18

Partizan ostao bez pojačanja

Crno-bijeli su pronašli zamjenu za Tajrika Džounsa i u klub je trebalo da stigne centar iz AEK-a Kris Silva. Međutim, Fenerbahče je bio uporniji klub, uspio je da privoli centra iz atinskog kluba da dođe u ekipu šampiona Evrolige. Crno-bijeli su sada u problemu i uskoro će morati da pronađu zamjenu za Džounsa koji prema svim navodima odlazi u Pirej ili Dubai.

Izvor: Candice Ward / Getty images / Profimedia

19:17

Tabela Evrolige



Tablice omogućuje Sofascore

19:17

Dobro došli!

Partizan u 20.30 sati gostuje Valensiji u 19. kolu Evrolige. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO tekstualni prenos.

