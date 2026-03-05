logo
Stigao je GPT-5.3 Instant: Manje halucinacija, direktniji odgovori i bolja pretraga

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Novi GPT-5.3 Instant već je dostupan svim korisnicima ChatGPT-a, uz tačnije odgovore i prirodniji stil komunikacije.

Stigao je GPT-5.3 Instant Izvor: Saeidreza maghsoudi/Shutterstock

Konkurencija na polju generativne vještačke inteligencije nikad nije bila jača, a OpenAI je upravo lansirao GPT-5.3 Instant, najnoviju nadogradnju svog najpopularnijeg modela. Glavni cilj ove verzije je pružanje preciznijih odgovora uz drastično smanjenje broja halucinacija i nepotrebnih, suvoparnih formulacija koje su zamarale korisnike u svakodnevnom radu.

Novi model je već dostupan svim korisnicima ChatGPT platforme.

OpenAI priznaje da je prethodni model, GPT-5.2 Instant, često usvajao arogantan ton i donosio neosnovane pretpostavke o namjerama ili emocijama samih korisnika. Novi GPT-5.3 Instant donosi prirodniji stil komunikacije i eliminiše pretjerano dramatično izražavanje, fokusirajući se na relevantnost i fluidnost razgovora.

Korisnici su se ranije žalili da je vještačka inteligencija prečesto odbijala pitanja ili odgovarala preterano oprezno na osjetljive teme. Navodno, model više neće upadati u zamku moralisanja ili odbrambenog stava, već će direktnije odgovarati bez pretpostavljanja loših namera korisnika.

Ovo je ključna promjena za sve koji su umorni od digitalnog vaspitavanja i pretjerane opreznosti sistema.

Unaprijeđen je i sistem pretraživanja interneta, pa GPT-5.3 Instant sada bolje balansira između informacija pronađenih na mreži i sopstvenog znanja. Ovo poboljšanje sprečava model da slijepo prati rezultate sa veba, pružajući kontekstualno bogatije i tačnije informacije u realnom vremenu.

Dok je GPT-5.3 Instant verzija već dostupna svima, nadogradnje za Thinking i Pro modele stižu u narednom periodu.

