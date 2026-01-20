logo
Prvi ChatGPT uređaj stiže ove godine: Postoji samo jedan problem - niko ne zna šta je

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Kompanija iza ChatGPT-a sprema prvi hardverski AI uređaj koji bi mogao potpuno da promijeni način korišćenja ove tehnologije.

Prvi ChatGPT uređaj stiže ove godine Izvor: SMARTLife

OpenAIviše ne želi da vještačku inteligenciju koristimo samo kroz ekran računara ili telefona. Kompanija koja stoji iza ChatGPT četbota planira da tokom 2026. godine predstavi svoj prvi hardverski uređaj - a to bi moglo da označi početak potpuno nove AI ere.

Iako detalji o samom uređaju još nisu zvanično potvrđeni, poznato je da će on biti direktno zasnovan na vještačkoj inteligenciji. Cilj je da korisnicima omogući interakciju sa AI tehnologijom izvan tradicionalnih ekrana, poput pametnih telefona i računara.

Posebnu pažnju privlači činjenica da OpenAI na ovom projektu sarađuje sa Džonijem Ajvom, legendarnim dizajnerom i bivšim glavnim dizajnerom kompanije Apple. Njegova dizajnerska firma uključena je u razvoj uređaja još od 2024. godine, što dodatno podgrijava očekivanja u vezi sa izgledom i upotrebljivošću budućeg proizvoda.

Prema dostupnim informacijama, OpenAI razmatra više različitih koncepata AI hardvera. Među njima se pominju kompaktni audio uređaji, ali i potencijalni nosivi ili interaktivni gedžeti koji bi vještačku inteligenciju učinili dostupnijom u svakodnevnom životu.

Direktor za globalna pitanja u OpenAI-ju, Kris Lehejn, izjavio je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da razvoj projekta napreduje prema planu. Prema njegovim riječima, lansiranje uređaja očekuje se u drugoj polovini 2026. godine.

Za sada nije poznato da li će prvi OpenAI uređaj biti namijenjen širokom tržištu ili ograničenom broju korisnika. Ipak, izvjesno je da kompanija ovim potezom ulazi u direktnu trku sa tehnološkim gigantima koji već eksperimentišu sa AI hardverom.

(B92/Smartlife)

