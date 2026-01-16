logo
Stigao je ChatGPT prevodilac: Google Translate dobio velikog rivala

Stigao je ChatGPT prevodilac: Google Translate dobio velikog rivala

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

OpenAI je predstavio ChatGPT Translate, alat za prevođenje sa AI opcijama, ali bez pune podrške za srpski jezik.

Stigao je ChatGPT prevodilac Izvor: OpenAI

OpenAI je "tiho" predstavio novi samostalni alat za prevođenje pod nazivom ChatGPT Translate, koji je istog trenutka postao najveći rival popularnom Google Translate-u.

Ovaj novi servis omogućava korisnicima da prevode tekst između više od 50 jezika koristeći jednostavan interfejs sa poljima za unos i prikaz prevedenog teksta, kao i automatsko prepoznavanje jezika.

Međutim, glavna prednost ChatGPT Translate-a nije samo prevođenje, već AI podrška za prilagođavanje stila i tona teksta nakon same faze prevođenja. Korisnici mogu jednim klikom da izaberu opcije koje će prevod učiniti tečnijim, formalnijim, razumljivijim djeci ili prikladnim za akademsku publiku, što ih automatski vodi u glavni ChatGPT interfejs gdje se prevod dodatno uređuje pomoću generativne vještačke inteligencije.

Iako alat podržava unos govora putem mikrofona u browser-u na mobilnim uređajima, trenutno ne postoji mogućnost da se prevode slike, dokumenti ili veb stranice, a ovo su funkcije koje Google Translate već dugo nudi.

Potrebno je napomenuti da, iako broj dostupnih jezika nije mali, srpski jezik nije podržan. Tačnije, nije moguće prevesti na srpski, ali jeste sa srpskog na druge jezike. U regionu, samo korisnici iz Rumunije i Mađarske mogu u potpunosti da koriste novi alat.

Google Translate takođe nastavlja da unapređuje svoje servise uz pomoć sopstvenih AI tehnologija, što tom alatu još uvijek daje prednost u većini scenarija prevođenja.

Izvor: B92

