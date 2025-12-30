ChatGPT bi mogao da se promijeni zauvijek: OpenAI ozbiljno razmatra uvođenje reklama

OpenAI razmatra uvođenje reklama u ChatGPT kroz sponzorisane odgovore i posebne formate unutar aplikacije.

Izvor: Shutterstock

Dileme više nema - OpenAI razmatra uvođenje reklama u ChatGPT, i to kroz sponzorisani sadržaj koji bi mogao da utiče na odluke korisnika prilikom kupovine proizvoda.

Kako navodi The Information, jedna od opcija o kojoj se razgovaralo jeste da sponzorisane informacije dobiju povlašćen tretman u odgovorima na relevantne upite korisnika, rekao je izvor upoznat sa internim razgovorima.

Prema istim izvorima, tokom posljednjih nedjelja zaposleni u OpenAI-u radili su na maketama koje prikazuju različite načine na koje bi reklame mogle da se pojave unutar ChatGPT-ja. Neki od tih formata uključuju prikaz sponzorisanih informacija u bočnoj traci, pored glavnog polja sa odgovorima.

Portparol OpenAI-a potvrdio je da kompanija razmatra mogućnost uvođenja reklama u ChatGPT, ali je naglasio da je poverenje korisnika i dalje ključni prioritet.

"Kako ChatGPT postaje sve funkcionalniji i sve popularniji, tražimo načine da nastavimo da pružamo više inteligencije svima. Kao deo toga, istražujemo kako bi reklame mogle da izgledaju u našem proizvodu. Ljudi su izgradili odnos povjerenja sa ChatGPT-om i svaki pristup biće razvijen imajući to povjerenje u vidu“, rekao je portparol kompanije.

Trenutno OpenAI ne prikazuje reklame ni u besplatnoj, ali ni u plaćenim verzijama ChatGPT-ja. Ipak, ranije je primjećeno da se u beta verziji ChatGPT aplikacije za Android 1.2025.329 pominju "reklamna funkcija", "sadržaj sa tržišta" i "reklame za pretragu".

Nakon tih otkrića, prema internim izvorima, OpenAI je privremeno usporio rad na reklamnim formatima i fokus prebacio na unapređenje kvaliteta vještačke inteligencije, dijelom i zbog pojačane konkurencije sa strane Gemini-ja. Ipak, najnovije informacije ukazuju da kompanija od ideje uvođenja reklama u ChatGPT nije u potpunosti odustala.