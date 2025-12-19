Jedan naizgled nemoguć zahtjev pokrenuo je zanimljivu prepirku između djevojke i ChatGPT-a, koji je uporno odbijao da popusti.

Izvor: X / financedystop

ChatGPT možda ima odgovor na skoro svako pitanje (ne uvijek tačan), ali na neke upite jednostavno ne želi da odgovori. Jedan od tih upita nedavno je objavila jedna djevojka na platformi X, koja je od LLM-a tražila da nabroji sva imena na svijetu.

U popularnom video klipu djevojka traži od ChatGPT-a da joj nabroji imena svih ljudi na planeti kojih je trenutno 8.2 milijarde. Vještačka inteligencija joj prvo odgovara da ju u pitanju "nemoguć zahtjev" i da ne posjeduje arhivu imena svih ljudi na planeti.

Od ovog trenutka kreće veoma zanimljva razmjena između djevojke i ChatGPT-a. Ona ga ubjeđuje da je on samo kompjuter i da je njoj na usluzi, dok on uporno odbija da joj odgovori na pitanje.

Zanimljivo je kako se ChatGPT branio kada mu je djevojka rekla da je ona "šef".

"Nije stvar u tome ko je šef", rekao je ChatGPT, na šta je djevojka odgovorila: "Ne, ja sam šef, ti nisi stvarna osoba".

Telling ChatGPT to recite all 8.2 billion names of everyone on Earthpic.twitter.com/HmGrowmdU1 — Financial Dystopia (@financedystop)December 10, 2025

I poslije silnog ubjeđivanja vještačka inteligencija na kraju nije željela da odgovori na upit i da izgovori imena svih ljudi na planeti.

