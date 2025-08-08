OpenAI predstavio GPT-5: "Najbolji AI model na svijetu" dostupan svim ChatGPT korisnicima - potpuno besplatno

Novi AI model pokreće sljedeću generaciju ChatGPT-a.

Izvor: OpenAI

OpenAI je predstavio GPT-5, svoj najnapredniji model vještačke inteligencije do sada, koju svako može da koristi bez plaćanja, odnosno u besplatnoj verziji GPT

Za razliku od prethodnih verzija, GPT-5 ne samo da odgovara na pitanja, već umije da samostalno kreira aplikacije, upravlja kalendarom, piše analize i rješava kompleksne zadatke bez mnogo muke. U pitanju je prvi "objedinjeni" model kompanije OpenAI, koji kombinuje duboko razumijevanje i brze odgovore u jednom sistemu.

Posebna novina je "pametni ruter" - sistem koji sam odlučuje da li na vaše pitanje treba da odgovori odmah ili da prvo malo razmisli. Nema više potrebe da korisnik bira režim rada - sve ide automatski.

Direktor kompanije, Sem Altman, kaže da je ovo "najbolji model na svijetu" i važan korak ka vještačkoj inteligenciji koja će u mnogim stvarima biti bolja od čovjeka.

GPT-5 Izvor: OpenAI.

Na testovima je GPT-5 pokazao zavidne rezultate. Kod programiranja je bio precizniji od Claude Opus 4.1 i Google-ovog Gemini 2.5 Pro. Na testu znanja na doktorskom nivou (GPQA Diamond), postigao je 89,4% tačnosti, a na medicinskim testovima griješi manje od 2%, što je ogroman napredak u poređenju sa prethodnim verzijama.

Uz sve to, GPT-5 je značajno sigurniji. Bolje prepoznaje zlonamjerne zahtjeve i teže ga je prevariti, kažu iz OpenAI-ja. Manje halucinira, preciznije odgovara i ne pada na trik-pitanja.

GPT-5 je od starta dostupan besplatnim korisnicima ChatGPT-a, dok pretplatnici na Plus i Pro dobijaju dodatne prednosti - poput ekskluzivnog pristupa GPT-5 Pro verziji, većih limita i naprednijih funkcija.

Očekivanja su velika, ali ako je suditi po prvim rezultatima, AI je upravo zakoračio u novu fazu.