logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

OpenAI predstavio GPT-5: "Najbolji AI model na svijetu" dostupan svim ChatGPT korisnicima - potpuno besplatno

OpenAI predstavio GPT-5: "Najbolji AI model na svijetu" dostupan svim ChatGPT korisnicima - potpuno besplatno

Autor Ilija Baošić
0

Novi AI model pokreće sljedeću generaciju ChatGPT-a.

Predstavljen GPT-5 najbolji AI model na svijetu Izvor: OpenAI

OpenAI je predstavio GPT-5, svoj najnapredniji model vještačke inteligencije do sada, koju svako može da koristi bez plaćanja, odnosno u besplatnoj verziji GPT

Za razliku od prethodnih verzija, GPT-5 ne samo da odgovara na pitanja, već umije da samostalno kreira aplikacije, upravlja kalendarom, piše analize i rješava kompleksne zadatke bez mnogo muke. U pitanju je prvi "objedinjeni" model kompanije OpenAI, koji kombinuje duboko razumijevanje i brze odgovore u jednom sistemu.

Posebna novina je "pametni ruter" - sistem koji sam odlučuje da li na vaše pitanje treba da odgovori odmah ili da prvo malo razmisli. Nema više potrebe da korisnik bira režim rada - sve ide automatski.

Direktor kompanije, Sem Altman, kaže da je ovo "najbolji model na svijetu" i važan korak ka vještačkoj inteligenciji koja će u mnogim stvarima biti bolja od čovjeka.

GPT-5
Izvor: OpenAI.

Na testovima je GPT-5 pokazao zavidne rezultate. Kod programiranja je bio precizniji od Claude Opus 4.1 i Google-ovog Gemini 2.5 Pro. Na testu znanja na doktorskom nivou (GPQA Diamond), postigao je 89,4% tačnosti, a na medicinskim testovima griješi manje od 2%, što je ogroman napredak u poređenju sa prethodnim verzijama.

Uz sve to, GPT-5 je značajno sigurniji. Bolje prepoznaje zlonamjerne zahtjeve i teže ga je prevariti, kažu iz OpenAI-ja. Manje halucinira, preciznije odgovara i ne pada na trik-pitanja.

GPT-5 je od starta dostupan besplatnim korisnicima ChatGPT-a, dok pretplatnici na Plus i Pro dobijaju dodatne prednosti - poput ekskluzivnog pristupa GPT-5 Pro verziji, većih limita i naprednijih funkcija.

Očekivanja su velika, ali ako je suditi po prvim rezultatima, AI je upravo zakoračio u novu fazu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ChatGPT openAI vještačka inteligencija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS