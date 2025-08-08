logo
Spremite se za najezdu AI muzike: ElevenLabs lansirao servis za generisanje pjesama koje ne podležu autorskim pravima

Autor Ilija Baošić
Želite pjesmu koju možete koristiti bilo gdje? Ideja je vaša, a vještačka inteligencija radi sve ostalo.

leven Music AI muzika za komercijalnu upotrebu Izvor: Shutterstock

Kompanija ElevenLabs predstavila je novu uslugu pod nazivom Eleven Music, koja pomoću vještačke inteligencije generiše pjesme spremne za komercijalnu upotrebu. Sve funkcioniše na osnovu upita, odnosno kratkih tekstualnih opisa, pa servis može da napravi gotovo sve što korisnik zamisli.

Pjesme mogu da sadrže i vokale i tekst. Washington Post navodi primjer upita: "lagana džez pjesma sa vajbom iz šezdesetih i snažnim tekstom, ali da bude opuštajuća za petak popodne". Cijeli proces traje svega nekoliko minuta.

Kompanija je tiho testirala platformu već neko vrijeme, a Wall Street Journal piše da je ovaj AI model imalo priliku da koristi 20 velikih klijenata kompanije ElevenLabs, koji su AI muziku koristili za filmove, serije, video igre i aplikacije. Imena tih korisnika nisu objavljena, vjerovatno zato što tema AI generisanog sadržaja izaziva negativne reakcije kod publike.

Eleven Music premijera
Izvor: ElevenLabs

Što se tiče treniranja modela, ElevenLabs je sklopio ugovore sa dve agencije koje se bave digitalnim pravima manjih muzičkih izdavača - Merlin Network i Kobalt Music Group. Suosnivač i direktor kompanije Mati Staniševski tvrdi da želi da uključi i velike izdavačke kuće, te naglašava da je "model treniran isključivo na podacima kojima kompanija ima pristup". To je važna distinkcija, s obzirom na to da su druge platforme za generisanje muzike, poput Suno i Udio, tužene zbog navodnog korišćenja zaštićenih autorskih djela.

Ukoliko do sada niste čuli za ElevenLabs, u pitanju kompanija najpoznatiji po svojoj tehnologiji za generisanje glasova.

Tagovi

vještačka inteligencija AI muzika

