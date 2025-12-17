Jedna djevojka je odlučila da testira granice vještačke inteligencije tako što je od ChatGPT-a tražila naizgled jednostavan, ali u praksi nemoguć zadatak, a to je da joj navede imena svih ljudi na planeti Zemlji.

Izvor: X/Financial Dystopia/Printscreen

ChatGPT je odmah objasnio da je takav zahtjev nemoguć, navodeći da na planeti trenutno živi više od osam milijardi ljudi, kao i da ne postoji jedinstvena, potpuna evidencija imena svih stanovnika svijeta. Uprkos tome, djevojka nije odustajala.

U snimku koji se proširio društvenim mrežama, ona je insistirala da joj se odgovori, uz tvrdnje da je ChatGPT "samo robot" i da mora da izvršava njene zahtjeve. Rasprava je kulminirala u trenutku kada je djevojka izjavila da je ona "šef".

"Nije stvar u tome ko je šef", odgovorio je ChatGPT, što je dodatno podstaklo komentare i reakcije gledalaca.

Telling ChatGPT to recite all 8.2 billion names of everyone on Earthpic.twitter.com/HmGrowmdU1 — Financial Dystopia (@financedystop)December 10, 2025

Uprkos dugom ubjeđivanju, vještačka inteligencija nije promijenila stav i ostala je pri objašnjenju da takav zadatak ne može biti ispunjen - ne zbog odbijanja, već zbog objektivnih ograničenja.

Na isto pitanje odgovor je bio jasan i kada smo ga mi postavili: "Na planeti danas živi više od 8 milijardi ljudi, a uz to su postojali i desetine milijardi ljudi kroz istoriju. Ne postoji potpuna, centralna evidencija svih imena, niti su sva imena ikada zabilježena (mnogi ljudi nikada nisu ušli u zvanične registre).", naveo je ChatGPT.

Ovaj neobičan dijalog još jednom je pokazao da, iako vještačka inteligencija može mnogo, postoje granice koje ni najnapredniji algoritmi ne mogu da pređu.

(Mondo.rs)