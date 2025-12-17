logo
Djevojka testirala krajnje granice vještačke inteligencije: Evo kakav je odgovor dobila nakon nemogućeg zahtjeva (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Jedna djevojka je odlučila da testira granice vještačke inteligencije tako što je od ChatGPT-a tražila naizgled jednostavan, ali u praksi nemoguć zadatak, a to je da joj navede imena svih ljudi na planeti Zemlji.

Test vještačke inteligencije Izvor: X/Financial Dystopia/Printscreen

ChatGPT je odmah objasnio da je takav zahtjev nemoguć, navodeći da na planeti trenutno živi više od osam milijardi ljudi, kao i da ne postoji jedinstvena, potpuna evidencija imena svih stanovnika svijeta. Uprkos tome, djevojka nije odustajala.

U snimku koji se proširio društvenim mrežama, ona je insistirala da joj se odgovori, uz tvrdnje da je ChatGPT "samo robot" i da mora da izvršava njene zahtjeve. Rasprava je kulminirala u trenutku kada je djevojka izjavila da je ona "šef".

"Nije stvar u tome ko je šef", odgovorio je ChatGPT, što je dodatno podstaklo komentare i reakcije gledalaca.

 Uprkos dugom ubjeđivanju, vještačka inteligencija nije promijenila stav i ostala je pri objašnjenju da takav zadatak ne može biti ispunjen - ne zbog odbijanja, već zbog objektivnih ograničenja.

Na isto pitanje odgovor je bio jasan i kada smo ga mi postavili: "Na planeti danas živi više od 8 milijardi ljudi, a uz to su postojali i desetine milijardi ljudi kroz istoriju. Ne postoji potpuna, centralna evidencija svih imena, niti su sva imena ikada zabilježena (mnogi ljudi nikada nisu ušli u zvanične registre).", naveo je ChatGPT.

Ovaj neobičan dijalog još jednom je pokazao da, iako vještačka inteligencija može mnogo, postoje granice koje ni najnapredniji algoritmi ne mogu da pređu.

(Mondo.rs)

vještačka inteligencija ChatGPT

