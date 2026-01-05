Kako ukrotiti AI? OpenAI otvara ključnu poziciju za odbranu od sopstvene tehnologije, godišnja plata 555.000 dolara

Šef OpenAI-a javno je priznao da vještačka inteligencija nosi ozbiljne rizike i da kompanija već vidi negativne posljedice u praksi.

Izvor: Photo Agency / Shutterstock.com

U retkom javnom priznanju o rizicima vještačke inteligencije, Sem Altman, direktor OpenAI, istakao je da AI modeli i agenti sve češće otkrivaju kritične bezbjednosne ranjivosti i predstavljaju ozbiljne izazove za bezbjednost i mentalno zdravlje.

Ovaj korak označava promjenu tona u odnosu na ranija saopštenja kompanije, koja su se više fokusirala na koristi i potencijal tehnologije, a manje na opasnosti.

Altman je na platformi X objavio da AI sistemi, sada sposobni za složenije operacije, mogu da identifikuju ozbiljne propuste u računarskim bezbjednosnim sistemima i da njihova autonomija podiže novo pitanje rizika. U cilju rješavanja ovih problema, OpenAI je raspisao oglas za poziciju “Head of Preparedness”, sa godišnjom platom od 555.000 dolara plus akcije, koju će popuniti stručnjak za upravljanje rizicima i bezbednosnim pretnjama.

We are hiring a Head of Preparedness. This is a critical role at an important time; models are improving quickly and are now capable of many great things, but they are also starting to present some real challenges. The potential impact of models on mental health was something we… — Sam Altman (@sama)December 27, 2025

Ovaj potez dolazi dok raste globalna zabrinutost zbog AI moći da se koristi u sajber napadima, ali i zbog uticaja takvih modela na mentalno zdravlje korisnika. Altman je posebno naglasio da OpenAI već vidi potencijalne negativne posljedice u praksi i da kompanija intenzivira napore da izgradi okvire koji mogu da zaštite korisnike i sisteme od zloupotrebe.

Pored pitanja bezbjednosti, Altman je upozorio i na psihološki uticaj naprednih modela, koji, prema njegovim riječima, mogu da utiču na mentalno stanje korisnika ako se koriste bez adekvatne kontrole i podrške stručnjaka. Ovo priznanje dolazi u trenutku kada se širom sveta pojačava debata o tome kako regulisati i bezbjedno implementirati inteligentne sisteme.

Ukupno, ova izjava predstavlja značajan pomak u javnoj retorici jednog od najuticajnijih lidera u industriji vještačke inteligencije, ističući da tehnologija koja donosi koristi takođe nosi ozbiljne rizike koje treba strateški adresirati.

Izvor: Telegraf Biznis