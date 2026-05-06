Detalj sa Novakovog treninga zabrinuo navijače: U Rimu napunio tribine, pa poslao poruku svima

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Najbolji teniser svih vremena ponovo je viđen na terenu i ponovo nosi rukav, što je zabrinulo navijače

Novak Đoković nosi rukav na ruci

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je ponovo na terenu! Međutim, ono što je zabrinulo navijače je rukav koji je ponovo nosio. S obzirom na to da je srpski teniser već propustio nekoliko turnira, strah među ljubiteljima tenisa potpuno je opravdan.

Novak Đoković je trenirao u srijedu prije podne i to je bila idealna prilika da najbolji svih vremena ponovo bude na terenu, pošto ga prethodna dva mjeseca nismo često viđali. Razlog su bili fizički problemi, kako je i sam naveo.

Poslije gotovo dva mjeseca bez turnira, Đoković je riješio da se nađe u Rimu. U srijedu prije podne sparingovao je sa teniserom iz Francuske Arturom Fisom. Tribine su bile dupke pune, u želji da makar na treningu navijači vide najboljeg svih vremena.

Tako je srpski teniser još jednom poslao poruku da je, iako u poznim igračkim godinama, i dalje najvažnija karika u svijetu tenisa. Ono što nije moglo biti neopaženo je rukav koji je ponovo imao na desnoj ruci, a koji služi kako bi mu pomogao tokom upale podlaktice koja ga vrlo često muči.

Zašto Novak Đoković nosi rukav na desnoj ruci?

Novak Đoković nedavno je govorio o rukavu koji nosi kako bi mu pomogao da ima bolji protok krvi i cirkulaciju. Zapravo, riječ je o proizvodu koji je predstavio poslije Australijan opena.

"Da, lansirali smo novu liniju proizvoda. Tehnologija je jedinstvena - ne radi se o običnoj odjeći, već o materijalu sa infracrvenom nanotehnologijom koji pomaže u smanjenju upala i bržem oporavku mišića i tkiva", započeo je Novak Djokovic na konferenciji za medije u Indian Velsu.

"To je posebno važno za sportiste, ali i za druge ljude. Drago mi je zbog partnerstva, jer se uklapa u moj fokus na zdravlje, dugovječnost i blagostanje - oblasti koje su mi bliske i koje živim svakog dana. Trudim se da budem primjer da proizvodi koje podržavam zaista imaju vrijednost. U današnje vrijeme, sa toliko brendova i proizvoda, važno je imati integritet i autentičnost. To je filozofija koju sam negovao tokom cijele karijere i koja mi pomaže da i dalje igram na visokom nivou", rekao je Novak Đoković.

Izvor: Shelley Lipton/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U pitanju je oprema "Inkrediver" koja koristi infracrvene zrake i to je nešto što je očigledno pomoglo najvećem teniseru svih vremena za regeneraciju i oporavak usljed sve češćih, sitnih povreda.

"Ovo nije rukav, već nauka. Uvijek tražim zanimljive načine da podignem svoje performanse i da poboljšam svoj oporavak. Oni su bili moja glavna oprema na i van terena. Sada donosim ovaj rukav i vama", rekao je Đoković u najavi proizvoda.

