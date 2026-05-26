Jedan od najtalentovanijih se povukao sa Rolan Garosa: Stiglo hitno saopštenje iz Pariza

Aleksander Bloks saopštio je da mora da se povuče sa Rolan Garosa zbog problema sa zglobom desne noge. Aleks de Minor ide u treće kolo bez borbe.

Aleksander Bloks (21) jedan je od najtalentovanijih tenisera nove generacije. Trenutno je na 36. mjestu na ATP listi i mnogi su mu predviđali da može da bude jedna od "mina" na ovogodišnjem Rolan Garosu. Nažalost, morao je da se povuče sa turnira zbog povrede.

"Belgijanac Aleksander Bloks je primoran da se povuče sa turnira zbog uganuća zgloba desne noge. Aleks de Minor ide direktno u treće kolo i igraće protiv boljeg iz meča Jakub Menšik (Češka) - Marijano Navone (Argentina)", stoji u saopštenju organizatora iz Pariza.

Alexander Blockx has withdrawn from his second round match, Alex de Minaur is therefore through to the third round.



Mladi belgijski teniser igra veoma dobro u novoj sezoni, uspio je u Madridu da pobijedi Kaspera Ruda, dva puta je pružio odličan otpor Saši Zverevu i pokazao je da je pred njim svijetla budućnost.