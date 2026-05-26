logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jedan od najtalentovanijih se povukao sa Rolan Garosa: Stiglo hitno saopštenje iz Pariza

Jedan od najtalentovanijih se povukao sa Rolan Garosa: Stiglo hitno saopštenje iz Pariza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Aleksander Bloks saopštio je da mora da se povuče sa Rolan Garosa zbog problema sa zglobom desne noge. Aleks de Minor ide u treće kolo bez borbe.

Aleksander Bloks povukao se sa Rolan Garosa Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksander Bloks (21) jedan je od najtalentovanijih tenisera nove generacije. Trenutno je na 36. mjestu na ATP listi i mnogi su mu predviđali da može da bude jedna od "mina" na ovogodišnjem Rolan Garosu. Nažalost, morao je da se povuče sa turnira zbog povrede.

"Belgijanac Aleksander Bloks je primoran da se povuče sa turnira zbog uganuća zgloba desne noge. Aleks de Minor ide direktno u treće kolo i igraće protiv boljeg iz meča Jakub Menšik (Češka) - Marijano Navone (Argentina)", stoji u saopštenju organizatora iz Pariza.

Mladi belgijski teniser igra veoma dobro u novoj sezoni, uspio je u Madridu da pobijedi Kaspera Ruda, dva puta je pružio odličan otpor Saši Zverevu i pokazao je da je pred njim svijetla budućnost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rolan Garos Tenis Aleksander Bloks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC