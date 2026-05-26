Bivši as Zvezde i Valensije u Banjaluci na proslavi Borčeve titule!

Banjalučki klub na duelu sa Posušjem proslavlja šampionsku titulu, a na slavljeničku utakmicu došao je i nekadašnji igrač Crvene zvezde Uroš Račić.

Banjalučki Borac igra posljednji meč sezone protiv Posušja, a duel na Gradskom stadionu ima i svečarski karakter pošto crveno-plavi zvanično proslavljaju šampionsku titulu u PLBIH.

Prije početka utakmice dodijeljena su priznanja Stojanu Vranješu za 300 utakmica u dresu Borca i Zoranu Kvržiću za 100 utakmica, kao i jednom od članova stručnog štaba, Stefanu Pupovcu, a pravo slavlje uuslijediće nakon utakmice kada će ekipi Vinka Marinovića biti uručen šampionski pehar.

Na današnjoj utakmici osim domaćih navijača i simpatizera prisutni su i brojni gosti koji su došli na proslavu Borčeve titule.

Među njima je i jedno vrlo poznato ime sa fudbalskih terena, ne samo kod nas u regionu, već i širom Evrope.

Kamera fotoreportera MONDA uhvatila je na tribinama Uroša Račića, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde i Valensije.

Proslavljeni fudbaler, koji je u karijeri nosio i dresove Tenerifa, Famalikaa, Brage, Vest Bromviča, Sasuola i Arisa iz Soluna, čiji je sada član, došao je sa prijateljima u Banjaluku i sa tribina prati utakmicu Borca i Posušja, nakon koje će uslijediti veliko slavlje.