Legendarni Žika Todorović i bend Kult šalju snažnu poruku protiv mržnje u novom spotu "Hey My Friend"

Banjalučki bend Kult predstavio je novu pjesmu i spot "Hey My Friend (Apartheid)", društveno angažovanu priču o mržnji, propagandi i podjelama na Balkanu, uz upečatljivu ulogu Žike Todorovića.

Banjalučki bend Kult predstavio je novu pjesmu i videospot "Hey My Friend (Apartheid)", snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podgrijavaju među narodima Balkana.

Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara "sa zadatkom" da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Upravo kroz njegov lik spot otvara pitanje koliko su propaganda i društvene podjele oblikovali generacije koje su odrasle uz nametnuti osjećaj da "nisu isti".

Kroz stihove "Pune mi glavu svi, da nismo isti mi i da bi trebalo da ti naudim…", bend Kult šalje jasnu poruku protiv mržnje, nacionalnih podjela i atmosfere stalnog konflikta, podsjećajući da su strahovi, emocije i ljudskost univerzalni bez obzira na granice, vjeru ili naciju.

Pjesma donosi spoj emotivne alternative i modernog rock zvuka, dok minimalistički, ali snažno režiran spot dodatno pojačava atmosferu i poruku same numere. Vizuelni identitet projekta oslanja se upravo na kontrast između svakodnevnog čovjeka i medijskog narativa koji ga oblikuje.

Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Snimljena je u beogradskom studiju Siena, pod producentskom palicom Vojislava Voje Aralice, kojem bend duguje veliku zahvalnost za podršku i energiju utkanu u cijeli projekat. Važan doprinos dao je i gitarista Muris Varajić, čiji virtuozni gitarski izraz već odavno predstavlja prepoznatljiv dio zvuka benda Kult.

U realizaciji videospota učestvovao je veliki broj ljudi, a bend posebno izdvaja reditelja Dejana Grujčića, autora koji je svojim vizuelnim pristupom dodatno pojačao emociju i poruku pjesme. Kako članovi benda ističu, "Dejan je sa kamerom ono što je Muris sa gitarom" - zbog čega im predstavlja ne samo saradnika, već i važan dio priče benda.

Bend Kult gradi autentičan izraz na regionalnoj sceni, kombinujući društveno angažovane teme sa modernim rock zvukom i snažnim autorskim pečatom.

Novi singl "Hey My Friend (Apartheid)" najavljuje i veliku regionalnu promociju, koja će početi promotivnim eventom, koji će se za predstavnike medija i kolege muzičare održati 6. juna u Beogradu, u prostorijama SOKOJ-a.

U vremenu kada su podjele ponovo glasne, Kult kroz ovu pjesmu bira drugačiji put - dijalog, empatiju i podsjećanje da su ljudi mnogo sličniji nego što im se svakodnevno pokušava predstaviti.

