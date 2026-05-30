logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Usman Dembele i Ašraf Hakimi spremni za finale Lige šampiona

Usman Dembele i Ašraf Hakimi spremni za finale Lige šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Pari sen Žermena Usman Dembele i Ašraf Hakimi oporavili su se od povreda pred večerašnje finale Lige šampiona protiv Arsenala u Budimpešti.

Finale Liga šampiona PSŽ Arsenal Izvor: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia

Dembele je rekao da je potpuno spreman za predstojeće finale Lige šampiona protiv Arsenala. Posljednjih nedjelja imao je problema sa povredom lista, ali se oporavio, a rekao je da je "100 odsto spreman i da jedva čeka da igra".

"Nisam bio uplašen da ću propustiti finale", dodao je Dembele, a prenijele agencije.

On je rekao da je za svakoga u klubu sezona bila "prilično komplikovana", nakon što je ekipa ljetos stigla do finala Svjetskog klupskog prvenstva, koje je skratilo pripeme ekipe i zbog kojeg je igrala tokom čitave godine.

Neizvjestan je bio i nastup Ašrafa Hakimija, koji nije igrao otkako je povrijedio desnu butinu u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona 28. aprila protiv Bajerna iz Minhna.

Marokanski fudbaler je u utorak snimljen na treningu, a trener pariske ekipe Luis Enrike rekao je da je Hakimi dobro i da će moći da igra.

Pari Sen Žermen je prošle sezone osvojio prvu titulu u Ligi šampiona savladavši Inter u finalu sa 5:0 i to je najubjedljivija pobjeda u 70 godina dugoj istoriji takmičenja.

"Sveci" će u subotu od 18 časova braniti trofej Lige šampiona u finalu protiv Arsenala, na "Puškaš Areni" u Budimpešti.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Pari Sen Žermen Arsenal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC