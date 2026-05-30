Usman Dembele i Ašraf Hakimi spremni za finale Lige šampiona

Fudbaleri Pari sen Žermena Usman Dembele i Ašraf Hakimi oporavili su se od povreda pred večerašnje finale Lige šampiona protiv Arsenala u Budimpešti.

Dembele je rekao da je potpuno spreman za predstojeće finale Lige šampiona protiv Arsenala. Posljednjih nedjelja imao je problema sa povredom lista, ali se oporavio, a rekao je da je "100 odsto spreman i da jedva čeka da igra".

"Nisam bio uplašen da ću propustiti finale", dodao je Dembele, a prenijele agencije.

On je rekao da je za svakoga u klubu sezona bila "prilično komplikovana", nakon što je ekipa ljetos stigla do finala Svjetskog klupskog prvenstva, koje je skratilo pripeme ekipe i zbog kojeg je igrala tokom čitave godine.

Neizvjestan je bio i nastup Ašrafa Hakimija, koji nije igrao otkako je povrijedio desnu butinu u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona 28. aprila protiv Bajerna iz Minhna.

Marokanski fudbaler je u utorak snimljen na treningu, a trener pariske ekipe Luis Enrike rekao je da je Hakimi dobro i da će moći da igra.

Pari Sen Žermen je prošle sezone osvojio prvu titulu u Ligi šampiona savladavši Inter u finalu sa 5:0 i to je najubjedljivija pobjeda u 70 godina dugoj istoriji takmičenja.

"Sveci" će u subotu od 18 časova braniti trofej Lige šampiona u finalu protiv Arsenala, na "Puškaš Areni" u Budimpešti.

