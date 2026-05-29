Oglasila se majka Siniše Mihajlovića poslije pljačke

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Majka Siniše Mihajlovića Viktorija oglasila se nakon vijesti da je porodični dom fudbalske legende opljačkan.

Oglasila se majka Siniše Mihajlovića nakon pljačke Izvor: MN PRESS, Milan Maricic/ATAIMAGES

Porodična kuća Siniše Mihajlovića je opljačkana. U noći između ponedjeljka i utorka, dom majke pokojnog fudbalera postao je poprište strašnih dešavanja i velike pljačke. Viktorija Mihajlović (83) je u razgovoru za Večernje novosti otkrila šta sve nedostaje iz kuće u Sremskoj Kamenici i kako je jutro poslije incidenta shvatila da nešto nije kako treba.

"Spavala sam u toj sobi u koju su ušli lopovi i iz jednog od dva plakara pored mog kreveta uzeli novac, svu moju ušteđevinu, penziju i zlatan lančić u čijem privjesku su slike mojih unučića. To mi je bio poklon od mog Siniše i djece", rekla je.

"Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula. Vjerovatno su mi nešto uradili, nečim me omamili. Ne znam. Na snimcima sa kamera vidjeli smo da su bili maskirani. Vjerujem da će biti pronađeni", dodala je majka fudbalske legende.

Prava je sreća da Viktorija nije izašla povrijeđena iz čitave situacije koja se odvijala u noći između 25. i 26. maja, kada su dvojica maskiranih provalnika napravila neprocjenjivu štetu u domu pokojnog fudbalera. Nakon što je Viktorija, očigledno, omamljena, lopovi su ukrali važne predmete iz karijere Siniše Mihajlovića.

Sinišin brat Dražen godinama je prikupljao dragocjenosti legende Crvene zvezde - dresove, trofeje, kopačke, fotografije... Zbog toga se oglasila i udovica Siniše Mihajlovića, koja sa porodicom živi u Italiji, i na društvenim mrežama napisala kratku poruku: "Molimo vas, pomozite nam da ih pronađemo", napisala je Arijana.

