Opljačkana kuća Siniše Mihajlovića: Lopovi odnijeli sve dragocjenosti, majku mu omamili dok je spavala

Lopovi su odnijeli neprocjenjive stvari iz porodičnog doma u Sremskoj Kamenici.

Užasne vijesti stižu ovog popodneva. Kuća u kojoj živi majka legendarnog Siniše Mihajlovića u Sremskoj Kamenici je opljačkana, javlja "Telegraf". Iz porodičnog doma je odnesen novac, kao i rekviziti iz karijere slavnog asa koji imaju neprocjenjivu vrijednost.

Kako se navodi, pljačka se dogodila u utorak između 2 i 3 sata ujutru. Dva maskirana lopova su upala u kuću dok je Sinišina majka Viktorija spavala. Ono što je još užasnije je da su je prilikom pljačke omamili kako bi mogli da iznesu što više dragocjenosti.

Sinišin brat Dražen je skupljao sve stvari iz karijere Siniše Mihajlovića, trofeje, fotografije, dresove, kopačke, a sada je sve to nestalo. On se oglasio povodom ovog nemilog događaja i potvrdio da se dogodila pljačka.

Zbog istrage nije mogao previše da otkriva samo je izrazio nadu da će se slučaj brzo rasvjetliti, jer stvari koje su ukradene za porodicu Siniše Mihajlovića imaju neprocjenjivu nematerijalnu vrijednost.