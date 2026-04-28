Dušan Vlahović želi nov početak: Srbin pred potezom koji niko nije očekivao

Srpski napadač Dušan Vlahović nalazi se na prekretnici karijere i njegov odlazak iz Juventusa više nije logična opcija.

Srpski napadač Dušan Vlahović želi da počne ispočetka sa Juventusom, prenosi "Gazeta delo Sport". Njegov ugovor sa velikanom iz Torina ističe za par mjeseci i trenutno je najizvjesniji scenario da se obaveže na produžetak saradnje. Prema navodima pomenutog izvora, u igri je ugovor na još dvije godine.

Vlahović navodno želi da povrati samopouzdanje nakon ove malerozne sezone i bude dio novih Juventusovih planova u kojima ga želi trener Lućano Spaleti. Srpski reprezentativac vidi sebe kako se vraća u staru formu u crno-bijelom dresu, a onda će razmisliti o potencijalnim ponudama koje su utihnule zbog novog peha koji ga je zadesio.

Obnavljanje ugovora sa Juventusom moglo bi da znači novi početak za Vlahovića, a navodno je u igri cifra od šest miliona po sezoni plus bonusi. Kako navode italijanski mediji, Spaleti čeka onog starog Vlhovića, a Srbin zna da je sa njim uspjeh zagarantovan. Takođe, Vlahović je već dugo u Torinu i karta u pregovorima je i jako dobar odnos koji ima sa saigračima.

Pare nisu prioritet

Spominjao se Milan kao potencijalna opcija, ali to je najmanje vjerovatan scenario jer ako bi odlazio iz kluba, Vlahović bi otišao van Italije. Iako bi Barselona ili Bejern Mihen koji su se raspitivali za angažman srpskos asa mogli da plate više od šest miliona, očigledno Dušan u ovom momentu karijere ne razmišlja na taj način.

Ako uzmemo u obzir da je naš napadač ove sezone zaradio 12 miliona evra, smanjenje za 50 odsto će i te kako osjetiti. On je jedan od najplaćenijih igrača u Seriji A, ali ne i zadugo...