Vlahović na korak od Milana? Jedan razlog dijeli Srbina od novog kluba

Srpski fudbaler Dušan Vlahović karijeru bi mogao da nastavi u Milanu, ali finansijski problemi mogli bi biti najveća prepreka na relaciji Srbin - klub.

Milan već duže vrijeme traži napadača koji bi mogao da podigne nivo igre i riješi probleme u ofanzivi koji se ponavljaju iz sezone u sezonu. Plan za naredni prelazni rok je jasan, dovesti napadača, a najglasnije se spominje ime Dušana Vlahovića, ali su finansije najveća prepreka za italijanskog velikana.

Srpski reprezentativac nastupa za Juventus, ali mu ugovor ulazi u završnu fazu, pa se sve glasnije govori o mogućnosti da napusti Torino bez obeštećenja ukoliko ne dođe do produžetka saradnje. Milan ga je pratio i ranije, a sada je interesovanje ponovo konkretizovano.

Kako prenosi "Korijere dela Sera", Vlahović se u ovom trenutku u Milanu vidi kao najrealnija i najlogičnija opcija u odnosu na ostale napadače koji se pominju. Pored njegovog kvaliteta, u obzir se uzimaju i godine, jer su konkurenti poput Roberta Levandovskog i Aleksandra Serlota ili već u poznijoj fazi karijere ili su važni delovi svojih timova.

Međutim, finansije predstavljaju najveću prepreku. Vlahović u Juventusu zarađuje oko 12 miliona evra neto po sezoni, što Milan trenutno ne može da isprati. Ipak, u slučaju ostanka u Torinu, Vlahović bi morao da pristane na duplo manju platu, a nedavno se tvrdilo i da je spreman na uslove. U takvim okolnostima, "rosoneri" paralelno razmatraju i alternativna rješenja. Jedno od njih je Aleksandar Serlot iz Atletika iz Madrida, čija bi plata bila znatno manja, iako bi transfer i dalje zahtjevao ozbiljno ulaganje.