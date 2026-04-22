logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlahović na korak od Milana? Jedan razlog dijeli Srbina od novog kluba

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srpski fudbaler Dušan Vlahović karijeru bi mogao da nastavi u Milanu, ali finansijski problemi mogli bi biti najveća prepreka na relaciji Srbin - klub.

Dušan Vlahović karijeru bi mogao da nastavi u Milanu Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Milan već duže vrijeme traži napadača koji bi mogao da podigne nivo igre i riješi probleme u ofanzivi koji se ponavljaju iz sezone u sezonu. Plan za naredni prelazni rok je jasan, dovesti napadača, a najglasnije se spominje ime Dušana Vlahovića,  ali su finansije najveća prepreka za italijanskog velikana. 

Srpski reprezentativac nastupa za Juventus, ali mu ugovor ulazi u završnu fazu, pa se sve glasnije govori o mogućnosti da napusti Torino bez obeštećenja ukoliko ne dođe do produžetka saradnje. Milan ga je pratio i ranije, a sada je interesovanje ponovo konkretizovano.

Kako prenosi "Korijere dela Sera", Vlahović se u ovom trenutku u Milanu vidi kao najrealnija i najlogičnija opcija u odnosu na ostale napadače koji se pominju. Pored njegovog kvaliteta, u obzir se uzimaju i godine, jer su konkurenti poput Roberta Levandovskog i Aleksandra Serlota ili već u poznijoj fazi karijere ili su važni delovi svojih timova.

Međutim, finansije predstavljaju najveću prepreku. Vlahović u Juventusu zarađuje oko 12 miliona evra neto po sezoni, što Milan trenutno ne može da isprati. Ipak, u slučaju ostanka u Torinu, Vlahović bi morao da pristane na duplo manju platu, a nedavno se tvrdilo i da je spreman na uslove. U takvim okolnostima, "rosoneri" paralelno razmatraju i alternativna rješenja. Jedno od njih je Aleksandar Serlot iz Atletika iz Madrida, čija bi plata bila znatno manja, iako bi transfer i dalje zahtjevao ozbiljno ulaganje.

Tagovi

Dušan Vlahović fudbal Milan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC