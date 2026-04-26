Dušan Vlahović se vratio na teren, Juventus remizirao na "San Siru"

U derbiju 34. kola Serije A, Milan i Juventus su u nedjelju uveče podijelili bodove na "San Siru".

Izvor: Alessio Morgese / Zuma Press / Profimedia

Poslije remija Intera u Torinu (2:2) i drugi milansko-torinski dvoboj u nedjelju uveče okončan je neriješenim rezultatom.

Milan je ugostio Juve s imperativom s obzirom da bi s trijumfom praktično osigurao plasman u Ligu šampiona naredne sezone, ali je morao samo da se zadovolji bodom protiv "bjankonera", koji su produžili seriju bez poraza na osam uzastopnih utakmica (pet pobjeda, tri remija).

MILAN - JUVENTUS 0:0

Iako su "rosoneri" imali više od igre u prvom poluvremenu, mrežu su u 31. minutu prvi pogodili gosti iz Torina.

Lijepu akciju Portugalca Fransisaka Konseisaa rutinski je završio Kefren Tiram, ali je pogodak poništen nakon intervencije iz VAR sobe zbog ofsajda francuskog fudbalera.

Početkom drugog poluvremena, još ljepšu akciju Milana iz nekoliko prvih dodira s loptom zaustavila je prečka nakon što je šutirao Aleksis Salemakers.

Do kraja nije bilo nekih prilika iz kategorije stopostotnih pa su oba tima uknjižili 10. "egal" ove sezone u šampionatu Italije.

Reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović odigrao je jako dobro svih 90 minuta za domaće, a Dušan Vlahović je bio u konkurenciji nakon što je prije 20-ak dana obnovio povredu zbog koje je ranije pauzirao više mjeseci.

Zagrijavao se srpski napadač iz Juvea, ali za razliku od njegovog kolege iz selekcije Srbije Filip Kostić, ipak je Vlahović dobio priliku od trenera crno-bijelih Lućana Spaletija da zaigra u posljednja tri minuta.

I u sudijskoj nadoknadi je poslije solo akcije odlično šutirao, ali je dobro reagovao Majk Menjan. Ipak, i da je postigao gol, bio bi poništen zbog nedozvoljene pozicije srpskog centarfora.

Vlahovićev povratak je nesumnjivo dobra vijest za Juve, koji je usmjeren na borbu za četvrto mjesto.



Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)