Inter je na pobjedu od "skudeta"

Nebojša Šatara
Remijem u Torinu, fudbaleri Intera stigli su pobjedu od osvajanja titule šampiona Italije!

Torino Inter Serija A Izvor: Spada / Zuma Press / Profimedia

"Neroazuri" su na samo pobjedu od osvajanja "skudeta" i to četiri kola prije kraja sezone u italijanskoj Seriji A.

TORINO - INTER 2:2 (0:1)

Izabranici Kristijana Kivua su u nedjeljnom gostovanju u Torinu poveli pogocima Markusa Tirama i Jana Biseka, ali je Torino uspio da se vrati i stigne do boda.

Ipak, Inter će već u narednom kolu protiv Parme na "Đuzepe Meaci" s tri osvojena boda da stigne do 21. šampionske titule.

Oba puta je asistirao Federiko Dimarko, najprije francuskom reprezentativcu u prvom, a onda i mladom Nijemcu u drugom poluvremenu za 26. pobjedu Intera ove sezone.

Uspio je Torino da smanji rezultat u 70. minutu pogotkom Đovanija Simeonea, da bi sedam minuta kasnije nakon jedanaesterca Nikola Vlašić donio izjednačenje i uspio da izbjegne 16. poraz u sezoni. 



