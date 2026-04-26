Inter je na pobjedu od "skudeta"

Remijem u Torinu, fudbaleri Intera stigli su pobjedu od osvajanja titule šampiona Italije!

"Neroazuri" su na samo pobjedu od osvajanja "skudeta" i to četiri kola prije kraja sezone u italijanskoj Seriji A.

TORINO - INTER 2:2 (0:1)

Izabranici Kristijana Kivua su u nedjeljnom gostovanju u Torinu poveli pogocima Markusa Tirama i Jana Biseka, ali je Torino uspio da se vrati i stigne do boda.

Ipak, Inter će već u narednom kolu protiv Parme na "Đuzepe Meaci" s tri osvojena boda da stigne do 21. šampionske titule.

Oba puta je asistirao Federiko Dimarko, najprije francuskom reprezentativcu u prvom, a onda i mladom Nijemcu u drugom poluvremenu za 26. pobjedu Intera ove sezone.

I keep saying Marcus Thuram has everything to play at the highest level. As an ST, his off-ball movement is elite, his hold-up play is top tier, and his hunger for goals is relentless. He’s the one Inter Milan player I’d love to see at FC Barcelona. €53M+? That’s a bargain in…pic.twitter.com/tUh2Bc1iXd — Trivela369Baller (@syrendagod)April 26, 2026

Yann Bisseck 61'



Torino 0–2 Interpic.twitter.com/OfondleC5F — Goals Xtra (@GoalsXtra)April 26, 2026

Uspio je Torino da smanji rezultat u 70. minutu pogotkom Đovanija Simeonea, da bi sedam minuta kasnije nakon jedanaesterca Nikola Vlašić donio izjednačenje i uspio da izbjegne 16. poraz u sezoni.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

