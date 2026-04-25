Donjel Malen vodi Romu prema Ligi šampiona

Nebojša Šatara
Fudbaleri Rome zabilježili su vrijednu pobjedu u trci za plasman u Ligu šampiona.

Roma slavila u Bolonji

Rimska "vučica" osvojila je velika tri boda na gostovanju u Bolonji u 34. kolu italijanske Serije A.

BOLONJA - ROMA 0:2 (0:2)

Junak pobjede Rimljana na stadionu "Renato Dal'Ara" bio je Holanđanin Donjel Malen, strijelac i asistent.

Najprije je napadač Rome, koji je u timu Đampjera Gasperinija kao pozajmljeni igrač Aston Vile, u sedmom minutu pogodio mrežu Federika Ravalje, da bi u finišu prvog dijela asistirao Marokancu Neilu El Ajnauiju za potvrdu pobjede ekipe sa "Olimpika".

Sjajni holandski napadač je na 14 utakmica za Romu postigao 11 golova i nema sumnje da će njegov ugovor biti otkupljen od engleskog kluba po završetku sezone.

Ovim trijumfom, 19. u sezoni, Roma je ostala u trci za plasman u Ligu šampiona na četiri kola prije kraja.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

