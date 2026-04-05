Čitaoci reporteri

Inter demolirao Romu! Svilar vadio loptu iz mreže poslije 60 sekundi, pa primio "petardu"!

Goran Arbutina
Inter nastavio da juri ka "Skudetu" ubjedljivim trijumfom protiv Rome.

Serija A Inter demolirao Romu 5-2 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Inter se probudio! Selekcija Kristijana Kivua vezala je četiri meča bez pobjede, računajući jedan u kupu, a onda u nedjelju se vratila u velikom stilu i pokazala svima da ne namjerava nikome da prepusti „Skudeto“.

"Neroazuri“ su u spektakularnom derbiju na Meaci potpuno razmontirali Romu i upisali jednu od najubjedljivijih pobjeda ove sezone – 5:2.

Trijumf Intera vjerovatno bi oborio i neke rekorde da su igrači u crno-plavom iskoristili sve svoje prilike i da Mile Svilar nije imao nekoliko sjjanih odbrana.

Nesuđeni srpski reprezentativac je ipak vadio loptu iz mreže poslije okruglo 60 sekundi!

Samo toliko trebalo je Interu da povede, pogodio je Lautaro i najvio još jedno u nizu neuspješnih gostovanja "vučice" koja nije slavila na posljednjih pet mečeva van svog stadiona.

Uspjela je Roma da izjednači preko Manćinija koji je u trku pogodio glavom poslije centaršuta Renša, ali Inter nije želio da ode na odmor bez prednosti.

Za to se pobrinuo Hakan Čalhanoglu fantastičnim pogotkom u sudijskoj nadoknadi. Turčin je raspalio 30 metara raspalio po lopti koja je završila u rašljama za vođstvo Intera 2:1 na poluvremenu.


Izgleda je ovaj sjajni pogodak ugasio nade igrača Rome u svlačionici jer u nastavku na terenu je postojao samo Inter.

U razmaku od 11 minuta između 52. i 63. Svilar je čak tri puta vadio loptu iz mreže, a u glavnim ulogama su bili Lautaro Martinez i Markus Tiram.
Asistent kod gola Rome Devin Renš bio je neodlučan Tiram mu je uzeo loptu a ond usposlio Lautara koji pogađa za 3:1.

Tri minute kasnije novi šok za Rimljane. Čalhanoglu je izveo korner, a Tiram bio najviši u skoku za novi gol nerazura.

Igra Rome se u potpunosti raspala, a posebno odbrana pa je „petarda“ na Meaci bila neizbježna. Za nju se pobrinuo Nikolo Barela poslije asistencije Damfrisa.

Uspjela je "vučica“ da ublaži poraz 20 minuta prije kraja kada je Pelegrini preciznim prizemnim udarcem smanjio na 5:2, ali nije to donijelo bilo kakvu neizvjesnost.

Inter je i dalje napadao, ali srećom po Romu i promašivao, pa Rimljani čak mogu da budu i zadovoljni što su izbjegli još veću katastrofu na Meaci.

Ekipa Kristijana Kivua sada bježi Milanu i Napoliju devet, odnosno deset bodova, s tim da oni imaju i utakmicu manje.



Inter Roma Serija A fudbal

