Bitka za Evropu okončana remijem u Rimu: Golovi za sportske preglede na "Olimpiku" (VIDEO)

U jednom od direktnih duela u borbi za plasman u Evropu, Roma i Atalanta su remizirali u 33. kolu italijanske Serije A.

Izvor: Fabrizio Corradetti / Zuma Press / Profimedia

S obzirom da je Napoli porazom od Lacija kod kuće (0:2) praktično odustao od šampionske titule, koja će nema nikakve sumnje pripasti fudbalerima Intera, možda već narednog vikenda, do kraja sezone vodiće se borbe za evropska takmičenja i opstanak u šampionatu Italije.

Dvoboj pretendenata za evropske nastupe između Rome i Atalante okončan je podjelom bodova.

ROMA - ATALANTA 1:1 (1:1)

Na "Olimpiku" su u dobroj utakmici postignuti prelijepi golovi, po jedan u mreži Mileta Svilara odnosno Marka Karnesekija.

Najprije je tim iz Bergama u 11. minutu stigao do prednosti majstorskim udarcem crnogorskog napadača Nikole Krstovića, koji je pogodio uz samu stativu gola "vučice" - 0:1.

GOLLL NIKOLA KRSTOVIC!! ROMA 0-1 ATALANTApic.twitter.com/bS5f5Vwwze — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive)April 18, 2026

Još ljepši pogodak bio je izjednačujući Rimljana u 45. minutu, čiji je autor Španac Mario Hermoso!

Nakon što je glavom u kazneni prostor loptu vratio Dvejn Renč, španski defanzivac je sa desetak metara uhvatio volej i poslao je pod prečku - 1:1.

Live: Roma 1-1 Atalanta



⚽️ Goal: Hermoso (45+1')pic.twitter.com/UCDtUkAZGz — Football Xpert (@footballxpert)April 18, 2026

Više razloga za nezadovoljstvo ovim remijem imaju izabranici Đam Pjera Gasperinija, koji su propustili nekoliko dobrih prilika da stignu do sva tri boda i izjednače se sa Juventusom na četvrtom mjestu. Najbliži novom pogotku bio je Hermoso u 75. minutu ali je Atalantu spasila prečka poslije njegovog udarca.

S druge strane, gosti iz Bergama osim kroz prvenstvo, Evropu mogu da izbore Evropu kroz Kup Italije, u kojem imaju šansu da osvoje trofej.

Tim Rafaela Paladina očekuje revanš polufinala protiv Lacija na stadionu "Nju Balans Arena". U prvom meču u Rimu su remizirali 2:2, pa su kod kuće u srijedu uveče blagi favoriti za plasman u finale.







Standings provided by

(MONDO)