Roma i Everton pred izbacivanjem iz takmičenja? UEFA drži pod lupom dva kluba iz jednog razloga

Goran Arbutina
Fudbalski klubovi Roma i Everton su pred ispadanjem iz evropskih takmičenja, ali ne zbog rezultata, već zbog istog vlasnika

Roma i Everton u problemu zbog istog vlasnika

Fudbalski klubovi Roma i Everton mogli bi da imaju problem sa UEFA pravilima zbog toga što imaju istog vlasnika, američkog biznismena Dana Fridkina. Prema pravilima evropske kuće fudbala, klubovi koji su u vlasništvu iste osobe ne mogu da učestvuju u istom evropskom takmičenju tokom jedne sezone.

Sve bi moglo da zavisi od konačnog plasmana na kraju sezone. Roma se trenutno nalazi u borbi za mjesto koje vodi u Ligu šampiona u Seriji A, dok Everton u Premijer ligi drži poziciju koja vodi u Ligu konferencije, ali i dalje ima šanse da izbori plasman u Ligu Evrope.

Ukoliko bi se dogodilo da oba kluba izbore plasman u isto evropsko takmičenje, jedan od njih bi morao da bude premješten u niži rang takmičenja. UEFA već prati razvoj situacije, a sličan slučaj viđen je 2024. godine, kada je Đironi omogućeno da igra Ligu šampiona iako je vlasnički povezana sa Mančester sitijem, pošto je upravljanje klubom tada privremeno preneseno na nezavisne povjerenike.

Takav model bi mogao da bude rješenje i za Fridkina, ali za sada nema potvrde da će se to zaista i desiti.

Roma je trenutno šesta u Sriji A, sa 32 boda i nalazi se odmah iza Bolonje koja ima 34, odnosno Juventusa koji ima 35. Everton je trenutno osmi, sa 46 poena, koliko ima i Brenford.

