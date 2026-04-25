Skandal u Italiji: Sudija pod istragom, ovakva namještanja se ne pamte ni u Kalčopoliju

Sudija Đanluka Roki je u Italiji optužen za djela koja se nisu pominala čak ni u Kalčopoliju.

Veliki skandal ponovo je izbio u Italiji. Svi se sjećamo Kalčopolija, a sada usred skandala u kome je veliki broj fudbalera iz Serije A optužen da je učestvovao u lancu nelegalnih aktivnosti pod istragom je i jedan od najpoznatijih italijanskih sudija Đanluka Roki. Optužen je da je bio dio kombinacija u kojima su se prema navodima istrage u sezoni 2024/25 namještano da Interu sude sudije koje odgovaraju "nerazurima".

Sada je i zvanično objavljeno da je Đanluka roki pod istagom zbog "sportske prevare", što je optužba koja se čak nije koristila ni tokom Kalčopilija 2006. godine. Za sada novinska agencija "AGI" tvrdi da je Roki optužen da je u aprilu 2025. godine namjestio da meč Bolonje i Intera sudi Andrea Kolombo.

Navodno je utakmicu trebalo da dobije sudija Danijele Doveri, ali on nije bio po volji intera pa je prebačen na meč Kupa Italije sa Milanom. Tvrdi se da je zapravo Roki donio odluku da promijeni sudiju na samom "San Siru" tokom prvog meča polufinala kupa Italije.

Na kraju - duplo golo

Em je izgleda Roki uhvaćen i sada bi mogao da odgovara, em je Inter na kraju izgubio "Skudeto" zbog kiksa na tom meču. Rikardo Orsolini je pogodio u nadoknadi vremena i to je zapečatilo šanse Intera za osvajanje titule.

To nije jedini meč koji je pod istragom, pošto se Roki sumnjiči da je prekršio svoja ovlašćenja kao supervizor VAR sobe 1. marta 2025. godine kada je udarao na prozor sudiji Danijeleu Paterni da reaguje i traži da se pogleda snimak potencijalnog penala na meču Udineze - Parma. Na kraju je sudija Fabio Mareska sudio penal Udinezeu.

