Napoli prolongirao šampionsko slavlje Intera: "Davljenik" za jedno poluvrijeme pao na Maradoni!

Igrači Antonija Kontea trijumfovali su nad Kremonezeom (4:0) i odgodili otvaranje šampionskog šampanjca na Meaci.

Mogao je Inter već krajem ove sedmice da matematički obezbijedi osvajanje titule. Bili su nerazurima, uz njihov trijumf u nedjelju na Olimpijskom stadionu nad Torinom, potrebni kiksevi Napolija i Milana protiv Kremoneza i Juventusa.

Međutim, već večeras je jasno da će tim Kristijana Kivua još morati da sačeka sa otvaranjem šampionskog šampanjca, pošto je ekipa sa Maradone glatko porazila "davljenika" i prišla lideru na 9 bodova. Duel Napolija i Kremonezea završen je rezultatom 4:0, a ekipi Antonija Kontea bilo je dovoljno da samo jedno poluvrijeme za ovjeru pobjede protiv tima kojem do kraja sezone predstoji grčevita borba za opstanak.

Već u trećem minutu je gostujuću odbranu načeo Skot MekTominej, odličnim prizemnim udarcem sa desne strane, nakon proigravanja Kevina de Brujnea. Rasmus Hojlund je potom matirao Emila Audera dalekometnim udarcem, nakon što se lopta odbila od Filipa Teraćana i prevarila "jedinicu" Kremonezea.

Belgijanac u redovima Napolija je pomenutoj asistenciji za 1:0 dodao i pogodak u trećem minutu nadoknade prvog dijela. MekTominej je "akrobatski" spriječio da lopte ode u gol-aut, poslije čega ju je prihvatio Jusef Maleh. Nije se Marokanac, međutim, snašao pred svojim golom, izgubivši loptu koju je Kevin de Brujne veoma lako pospremio u mrežu.

Samo sedam minuta igre u nastavku bilo je potrebno Napoliju da nanese četvrti udarac rivalu. Ovog puta, u ulozi asistenta našao se Vanja Milinković-Savić! Srpski golman je započeo napad Napolija i bacio loptu do Alisona Santosa, koji je praktično prošao cijeli teren i rutinskim udarcem postigao svoj treći pogodak od dolaska na pozajmicu iz Sportinga.

Malo je nedostajalo da to ne bude posljednja promjena rezultata na ovom duelu. Rukom je pred svojim golom u 83. minutu igrao Alberto Grasi poslije jednog u moru šuteva Napolitanaca. Danijele Doveri je bez razmišljanja pokazao na bijelu tačku, odakle je MekTominej uputio veoma mlak udarac.

(mondo.ba, D. Šutvić)







