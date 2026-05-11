U Napoliju još drhte: Vanja vadio tri lopte iz mreže, Liga šampiona je još daleko

Razlika između novog i starog šampiona je 15 bodova!

Inter je dominantno osvojio "skudeto", dok se u Seriji A vodi velika borba za preostala tri mjesta koja donose Ligu šampiona.

Na dva kola do kraja sezone, sve je i dalje otvoreno, a čak i drugoplasirani Napoli strepi da zadrži mjesto koje vodi u evropsku elitu. Prošlosezonski šampion potpuno je pao nakon što je izgubio šansu da se bori za odbranu titule, tako da razlika između dva prvoplasirana tima, odnosno novog i starog šampiona, iznosi ogromnih 14 bodova.

Večeras je Napoli doživio neugodan domaći poraz od Bolonje 2:3 (1:2), iako je stigao zaostatak od dva gola i bio u prilici da sve preokrene u svoju korist.

Košmarno je počeo meč na "Maradoni" za Napolince, koji su već u 10. minutu primili gol. Federiko Bernardeski donio je vođstvo Bolonji, koja je samo tri minuta kasnije mogla i do drugog gola. Srećom po Napolitance, Huan Miranda je pogodio stativu.

Ipak, Miranda je "kumovao" drugom golu gostiju. Đovani di Lorenco je startovao na Španca, a nakon VAR provjere dosuđen je penal za Bolonju. Rikardo Orsolini preuzeo je odgovornost i nekako pogodio, jer je Vanja Milinković-Savić pročitao gdje će šutirati, čak i dotakao loptu, ali udarac je bio previše jak i precizan. U 34. minutu - 0:2.

Di Lorenco se iskupio za kiks u nadoknadi vremena. Kapiten Napolija primio je jedan "otpadak" i uz pomoć prečke prepolovio zaostatak pred odlazak na odmor.

Nije mnogo trebalo "partenopeijima" da se vrate u meč. Rasmus Hojlund odlično je proigrao Alisona Santosa, koji početkom nastavka pogađa za 2:2. Činilo se u tim trenucima da bi tim Antonija Kontea mogao do potpunog preokreta, ali očekivana ofanziva je izostala.

I ne samo to, nego je Bolonja u nadoknadi stigla i do trećeg gola i velike pobjede na "Maradoni". Džonatan Rou je akrobatski "pokupio" loptu nakon odbrane Milinković-Savića i treći put savladao srpskog čuvara mreže.

Nakon serije od pet pobjeda, Napoli je na posljednjih pet susreta ostvario samo jedan trijumf. Sada ima samo dva boda prednosti ispred Juventusa, a tri u odnosu na Milan i Romu, tako da je u posljednjih 180 minuta sezone sve i dalje neizvjesno koga ćemo od jeseni gledati u Ligi šampiona.



