Španija u velikom problemu: Zvijezda Barselone ne ide na Mundijal zbog povrede

Španija je pred odlazak na Mundijal 2026 dobila loše vijesti - Fermin Lopez, zvijezda Barselone, propušta veliko takmičenje

Reprezentacija Španije, kao i prethodnih godina, važi za favorita na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali će na velikom takmičenju biti oslabljena. Zvijezda Barselone Fermin Lopez (23) će zbog povrede propustiti takmičenje.

Lopez je polomio metatarzalnu kost u lijevom stopalu i mora na operaciju, što dalje kaže da ga očekuje duga pauza. Ako postoji pravo vrijeme za povredu - ova je stigla u najgorem trenutku. Mladi Španac bio je na korak da osigura mjesto u timu za put na Mundijal, ali će ostati podaleko od njega.

Vijest nije loša samo za Španiju, kao nacionalni tim, već i za Barselonu u kojoj je prepoznat kako važan igrač. Od velikog talenta narastao je u važnog člana tima, pa je tako u ovoj sezoni postigao 13 golova i 17 asistencija. Lopez je agresivan i bez lopte, pa je to i jedan od aduta u koji će silno nedostajati Španiji na narednom takmičenju.

Lopez je u utakmici Barselone i Betisa doživio prelom, zbog kojeg će morati na operaciju. Još nije poznato koliko bi period oporavka mogao da traje. Lopez je bio dio reprezentacije i 2024. kad se tim popeo na krov Evrope, a igrao je i na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je postigao šest golova, od kojih je dva zabio u finalu protiv Francuske.

Kad je u pitanju Španije, aktuelni šampion Evrope, prvi meč igra 15. juna protiv Zelengorskih ostrva.