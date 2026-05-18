Huligan sa fantomkom krenuo pravo na Vahu Halilhodžića!

Scene strašnog nasilja na prekinutoj utakmici Nanta, ekipe koju vodi Vahid Halilhodžić.

Trener Nanta i legenda jugoslovenskog fudbala Vahid Halilhodžić (73) nije htio da se skloni pred huliganima. Uletjeli su sa tribine navijača njegovog tima i pokušali da se obračunaju sa sopstvenim igračima na utakmici protiv Tuluza, posljednjoj pred ispadanje u drugu ligu.

Halilhodžić je ljutito reagovao na taj upad i krenuo je ka navijačima koji su mu išli u susret preko terena. Prišao je jednom koji je išao ka njemu sa fantomkom na glavi i čak je trener pokušao da se obračuna, ali huligan se nije osvrtao ka njemu, već je nastavio da ide ka igračima. Obezbjeđenje je reagovalo i nije došlo do kontakta.

Nekoliko trenutaka kasnje, teren je bio preplavljen navijačima koji su uletjeli i nasrtajem na igrače primorali sudiju i delegata da otkažu meč. Bio je to susret posljednjeg kola, poslije kojeg će Nant nakon 13 godina ispasti iz najvišeg francuskog ranga.

Hitno se oglasila ministarka sporta

Utakmica na stadionu "Bužoar" igrala se samo do 22. minuta, a poslije kriznog sastanka sudija i delegata sa predstavnicima oba kluba, odlučeno je da se ne nastavi. Glavna sutkinja Stefani Frapart pročitala je javno pred navijačima da se neće igrati, a navijači Nanta su dočekali tu vijest sa oduševljenjem.

Ministarka sporta Marina Ferari hitno je reagovala i osudila incidente.

"Scene nasilja koje su se dogodile prije nekoliko minuta tokom utakmice Nant - Tuluz neprihvatljive su i nemaju apsolutno nikakvo mjesto ni u sportu, ni u našoj republici. Najoštrije osuđujem ovakvo ponašanje i pružam podršku igračima, kao i navijačima koji su došli da ovaj trenutak dožive u miru. Konačna odluka o prekidu utakmice bila je neophodna. Ovakvi incidenti ne mogu se tolerisati. Želim da pohvalim brzu reakciju redara i policijskih snaga. Svi će morati da preuzmu odgovornost kako bi počinioci ovog nasilja bili identifikovani i najstrože kažnjeni."







