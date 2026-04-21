Žestoka kazna za Vahu Halilhodžića u Francuskoj

Nakon incidenta tokom utakmice između Nanta i Bresta (1:1), trener "kanarinaca" Vahid Halilhodžić je dobio četiri utakmice suspenzije na klupi.

Izvor: SEBASTIEN SALOM GOMIS / Sipa Press / Profimedia

Vahid Halilhodžić žestoko je kažnjen od strane Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Francuske.

Bh. stručnjak neće moći da vodi Nant u naredne četiri utakmice, a pet kola je do kraja Lige 1. Posljednji meč koji će moći da vodi protiv TUluza 17. maja biće vjerovatno i njegov posljednji u trenerskoj karijeri.

Incident se dogodio u 69. minutu kada je fudbaler Nanta Demejn Tabibu dobio crveni karton poslije intervencije VAR-a. Halilhodžić je burno reagovao, izbačen je na tribine zbog agresivnog ponašanja prema četvrtom sudiji i više puta je glasno dovikivao glavnom sudiji: "Kako vas nije sramota?".

Poslije utakmice nastavio je sa kritikama na račun arbitara.

"Ne razumijem taj crveni karton… Takve odluke ne razumijem. Rekli su mi da ne pričam previše jer mogu biti suspendovan, ali ja se ne bojim. Mogu dobiti i 10 godina suspenzije jer sam završio s fudbalom. Kad vidim ovakve nepravde, moram reagovati", rekao je Halilhodžić.

