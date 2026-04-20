"Nek me kazne 10 godina, završio sam sa fudbalom": Halilhodžić napravio haos u Francuskoj!

Cijela Francuska priča o skandalu koji je na meču, ali i poslije njega, pravio Vahid Halilhodžić.

Legendarni fudbaler Vahid Halilhodžić, čuveni as Veleža, reprezentacije Jugoslavije i Nanta u kojem je jedan od najboljih igrača svih vremena, ponovo je u centru pažnje. Ovog puta kao trener tog francuskog kluba, koji je nedavno preuzeo kako bi mu pomogao da sačuva prvoligaški status i ostane u društvu najboljih klubova.

Njegov tim je remizirao sa Brestom (1:1) i sada je u veoma teškoj situaciji kada je borba za opstanak u pitanju, a Halilhodžić je na toj utakmici napao sudiju koji ga je isključio. Temperamentni stručnjak nije se kontrolisao ni nakon meča, već je istakao da je završio sa fudbalom i da može da dobije i desetogodišnju zabranu, jer ga to više ne zanima!

"Ljut sam. Ne razumijem zašto mi je dao crveni karton. Baš me briga i ako dobijem suspenziju od 10 godina, završio sam s fudbalom", poručio je vidno uzrujani Vaha i zatim dodao: "Što ovaj gospodin misli da je ovdje? Tražio sam da mi objasni zašto mi je dao crveni karton. Zar misli da smo mi budale? Želim barem poštovanje".

Vahid Halilhodžić je ranije isticao da mu je ovo posljednji trenerski posao u karijeri, a da je klupu Nanta prihvatio samo zato što mu taj klub mnogo znači. Preuzeo je ekipu tokom teške borbe za opstanak, a za sada se ne čini da će uspjeti da ostvari cilj koji je sebi postavio kada je preuzeo francuski tim.

Posljednjeplasirani Mec ima 15 bodova, Nant je odmah iza sa 20 bodova, a ekipa Oksera koja se nalazi na mjestu koje vodi u baraž ima 25 bodova. Nant ima meč manje od ostalih timova u borbi za opstanak, ali je to utakmica protiv Pari Sen Žermena koju će igrati 22. aprila.

Nakon te utakmice Nant ima mečeve protiv Rena, Olimpik Marseja, Lensa i Tuluza. To znači da su od posljednjih pet protivnika Nanta u tekućoj sezoni francuske Lige 1 čak četiri tima ozbiljni kandidati da naredne sezone predstavljaju francuski fudbal na međunarodnoj sceni. Trenutno Pari Sen Žermen drži prvo mjesto, Lens je drugi, Ren peti, Olimpik iz Marseja šesti, a Tuluz na 11. mjestu tabele.