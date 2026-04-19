Francuska bruji zbog skandala Vahida Halilhodžića: "Dođi i reci mi to u lice"

Legendarni Vahid Halilhodžić je dobio crveni karton na meču Nanta i Bresta, a nakon toga je napao sudiju i svašta mu rekao.

Vahid Halilhodžić je pobjesnio, posvađao se sa sudijom i istjeran je sa utakmice i na kraju je njegov Nant izgleda propustio posljednji voz da ne ispadne iz lige.

Legendarni trener iz Mostara je u remiju sa Brestom 1:1 (1:0) isključen u 69. minutu, a bez njega na klupi tim "kanarinaca" nije uspio da sačuva vođstvo. Na meču na kome je Nantu bila neophodna pobjeda Mustafa Mohamed je u 9. minutu postigao gol na asistenciju Frensisa Kokelana, ali je duboko u nadoknadi vremena Šardone izjednačio na 1:1.

Mec je posljednji u ligi sa 15 bodova, Nant sada na pet mečeva do kraja ima 20, a Nica koja je izvan zone ipadanja ima 29. Jedina nada Nanta je da prestigne Okser sa 25 bodova i igra plejof sa ekipim iz Lige 2.

Zašto je isključen Halilhodžić?

Vahid Halilhodžić je dobio crveni karton u 69. minutu kada ga je sudija Giljem Paradis istjerao sa meča. Trener iz Bosne i Hercegovine je bio bijesan i vikao je na Peroa, a moglo je da se čuje da mu kaže: "Dođi ovdje i reci mi u lice".

On je igračka legenda Nanta, a sada je priznao da je došao u klub samo jer nije mogao da gleda ekipu kako ispada iz lige.

"Pokušaćemo nešto, ovo je posljednji izazov u mom životu. Došao sam isključivo zbog Nanta. Hoću li ostati nakon ove sezone? Nema šanse. Ovdje sam za ovih devet utakmica i to je sve. Dolazim ujutru u 7:30, a odlazim oko 21 sat. Ko to može da izdrži? Moram i ja da živim, imam porodicu, ženu, unuke... Ali ja sam odan, ne pljuje se u tanjir iz kojeg si jeo. Sebičnost je danas veliki problem, a ja ne gledam tako na stvari", zaključio je Halilhodžić.

