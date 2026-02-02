Velika borba Marije Vuković: Srpskoj reprezentativki otkrivena teška bolest

Srpska fudbalerka Marija Vuković prolazi kroz životnu bitku

Srpskoj fudbalerki Mariji Vuković (35) dijagnostikovan je karcinom, kako javlja klub iz Rusije za koji je nekada igrala. Informaciju je zvanično potvrdio njen bivši klub, ženski fudbalski tim Krila Sovjetov, koji se tim povodom oglasio emotivnim saopštenjem. Iz kluba su uputili riječi podrške nekadašnjoj igračici i pozvali navijače, kao i sve ljubitelje fudbala, da joj pruže moralnu podršku u ovom trenutku.

Kako je navedeno, Marija se trenutno nalazi na liječenju i pod stalnim je nadzorom ljekara. U ekipi iz Rusije vjeruju da će se Vukovićeva, baš kao i na terenu, pokazati snažnom i istrajnom, te da će izaći kao pobjednica i iz ove životne borbe. Klub iz Samare pozvao je navijače da ostave poruke ohrabrenja na zvaničnim klupskim kanalima, uz napomenu da će sve poruke biti proslijeđene Mariji kako bi joj pružile dodatnu snagu u periodu koji slijedi.

U saopštenju se navodi: "Bivša igračica ŽFK Krila Sovjetov napadačica Marija Vuković, suočila se sa ozbiljnom bolešću - otkriven joj je karcinom. Trenutno Marija prolazi kroz liječenje. U ime kluba, iskreno joj želimo snagu, izdržljivost i što brži oporavak. Podržavamo Mariju u ovom teškom periodu i vjerujemo da će se izboriti sa ovim izazovom.

Navijači i svi koji žele mogu ostaviti tople riječi podrške i želje za zdravlje u komentarima ispod ovog posta - mi ćemo ih obavezno proslijediti Mariji. Takođe, Mariji možete uputiti lične poruke podrške na njenom Instagram nalogu. Ova situacija je važan podsjetnik za sve nas: pazite na svoje zdravlje, ne odlažite preventivne preglede i pravovremene posjete ljekaru. Briga o sebi je važan dio života. Mi smo uz Mariju mislima i srcem. Želimo joj zdravlje i što brži povratak punom životu", stoji u saopštenju.