logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džokeri sa klupe donijeli trijumf Veležu!

Džokeri sa klupe donijeli trijumf Veležu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Ibro Rahimić je pred početak drugog poluvremena meča sa Posušjem napravio trostruki izmjenu, što mu se nedugo kasnije i isplatilo.

FK Velež Mostar Izvor: Promo/FK Velež

Prvi meč 24. kola Premijer lige BiH odigrali su večeras u Vrapčićima Velež i Posušje, a iz malog hercegovačkog derbija kao pobjednici su izašli "rođeni".

Tim Ibre Rahimića stigao je do pobjede rezultatom 1:0 i zadržao korak u borbi za plasman na evropsku scenu, dok su Posušaci ostali na osmoj poziciji, uz pet bodova više od Sloge Meridian i Rudar Prijedora, ekipa koje su u zoni ispadanja.

Nakon što su mreže mirovale u prvom poluvremenu, strateg Veleža napravio je trostruku izmjenu. Ispostavilo se to kao sjajan potez, s obzirom na to da su upravo dvojica rezervista bili ključni akteri akcije prilikom koje su domaći postigli vodeći/pobjedonosni pogodak.

Ajdin Nukić je kontrolisao loptu na lijevoj strani, a potom centrirao na peterac, gdje se našao povratnik u reodve Veleža Đani Salčin, koji je uspio da matira "jedinicu" Posušja Zvonimira Šubarića.

Prvog dana vikenda igraju se tri utakmice ovog kola. Riječ je o mečevima Sarajevo – Rudar Prijedor (15.00), Sloga Meridian – Željezničar (15.00) i Borac – Široki Brijeg (18.30). Posljednja utakmica ovog kola, između Zrinjskog i Radnika, igra se u nedjelju (19.00).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH FK Velež HŠK Posušje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC