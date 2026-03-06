Džokeri sa klupe donijeli trijumf Veležu!

Ibro Rahimić je pred početak drugog poluvremena meča sa Posušjem napravio trostruki izmjenu, što mu se nedugo kasnije i isplatilo.

Prvi meč 24. kola Premijer lige BiH odigrali su večeras u Vrapčićima Velež i Posušje, a iz malog hercegovačkog derbija kao pobjednici su izašli "rođeni".

Tim Ibre Rahimića stigao je do pobjede rezultatom 1:0 i zadržao korak u borbi za plasman na evropsku scenu, dok su Posušaci ostali na osmoj poziciji, uz pet bodova više od Sloge Meridian i Rudar Prijedora, ekipa koje su u zoni ispadanja.

Nakon što su mreže mirovale u prvom poluvremenu, strateg Veleža napravio je trostruku izmjenu. Ispostavilo se to kao sjajan potez, s obzirom na to da su upravo dvojica rezervista bili ključni akteri akcije prilikom koje su domaći postigli vodeći/pobjedonosni pogodak.

Ajdin Nukić je kontrolisao loptu na lijevoj strani, a potom centrirao na peterac, gdje se našao povratnik u reodve Veleža Đani Salčin, koji je uspio da matira "jedinicu" Posušja Zvonimira Šubarića.

Prvog dana vikenda igraju se tri utakmice ovog kola. Riječ je o mečevima Sarajevo – Rudar Prijedor (15.00), Sloga Meridian – Željezničar (15.00) i Borac – Široki Brijeg (18.30). Posljednja utakmica ovog kola, između Zrinjskog i Radnika, igra se u nedjelju (19.00).

