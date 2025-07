"Stvari mogu postati napete": Aleksandar Dragović savjetuje i upozorava Marka Arnautovića

Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović vrlo dobro zna šta Marka Arnautovića čeka na Marakani.

Bivši kapiten Crvene zvezde Aleksandar Dragović otkrio je da ga je Marko Arnautović već pitao za najbolji kraj u Beogradu gdje će boraviti najmanje dve godine. Austrijsko-srpski napadač je dogovorio saradnju sa crveno-bijelima i očekuje se zvanično predstavljanje na Marakani.

U kolumni koju štoper piše za austrijski "Hojte", Dragović kroz svoje iskustvo predviđa kako će se njegov saigrač iz reprezentacije snaći u Zvezdi.

"Kada sam pre četiri godine prešao u Crvenu zvezdu, mnogi su me ismijavali. Ostao sam tamo tri sezone, tri puta osvojio titulu prvaka, tri puta kup i igrao u Ligi šampiona. Sada i Marko Arnautović takođe prelazi u Crvenu zvezdu", počeo je Dragović.

Vrlo dobro zna šta doći u klub poput Zvezde koji ima velika očekivanja i ambicije.

"Očekivanja su velika, s obzirom na njegovu karijeru i visoku platu. On to zna. Klub je potpisao Marka da im pomogne da uđu u Ligu šampiona. Ništa više, ništa manje. Osvajanje lige se podrazumijeva".

Smatra da će se lako prilagoditi, iako u poslednje nema previše utakmica u svojim nogama i dodaje da je u reprezentaciji uvijek davao sve od sebe.

"On ima kvalitet i ambicije za to, iako je uglavnom bio na klupi posljednje dvije sezone u Interu. Srpska liga nije među pet najboljih u Evropi, tako da će Marku biti lakše nego što je nedavno bilo u Italiji. Brzo će preći na poziciju standardnog startera. To mu nije bio problem ni u reprezentaciji, uvijek je dobro igrao", kaže Austrijanac.

Pritisak je neizostavan, ali kaže da je Marko svjestan gde dolazi i da će pronaći način da se prilagodi.

"Kada stvari ne idu dobro na terenu, stvari mogu brzo postati napete među navijačima, ali i Marko to zna, jer i sam ima srpske krvi. I može da se nosi sa pritiskom."

Za kraj je otkrio koji savet mu je tražio.

"Znam da se Marko zaista raduje svom novom izazovu. Već sam razgovarao sa njim o tome. Tražio je savjete, na primjer, želio je da zna gdje je najbolje mjesto za boravak u Beogradu. Ali njegova dnevna soba će ionako biti stadion Marakana".

